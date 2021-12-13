憂鬱症需精準醫療 別當情緒低落喊「加油」

憂鬱症有其異質性與光譜，包括不同性別、年齡、背景，都會造成憂鬱症的不同表現。(本報資料照片)

世界衛生組織2021年的報告已公布憂鬱症 是造成人類失能的第一大疾病，但很多人仍只把「憂鬱」當成一種情緒，總是安慰患者「要加油」、「要振作」，其實憂鬱症與憂鬱情緒大不同，它是一種精神疾病，需要專業醫師的精準醫療。

生理、心理和壓力多重元素

台大醫學院精神科名譽教授暨台灣自殺防治學會理事長李明濱表示，從腦神經科學與臨床表徵來看，憂鬱症是一種症候群，情緒低落並伴隨與憂鬱相關的認知問題及生理症狀，持續超過一段時間，例如兩周以上，同時造成個人生活功能的障礙或苦惱，即界定為符合憂鬱症標準。

至於憂鬱症的成因，是患者生理、心理和壓力多重元素的綜合。因此，精神科治療憂鬱症除了用藥，也會提供支持性心理治療及其他必要的身心治療。

而在治療方面，精神醫學科面對憂鬱症有幾大關鍵，李明濱說，憂鬱症有其異質性與光譜，包括不同性別、年齡、背景，都會造成憂鬱症的不同表現。高醫大附設醫院精神醫學部主任陳正生舉例，青少年憂鬱症較常以反叛和暴怒來表現，成年女性受經期影響，表現也不一定，老年人有時看起來失智 ，但本質卻是憂鬱症。

在憂鬱症的光譜中，也常有共病現象，和其他身體疾病有因果或共存的關係。陳正生表示，例如中風 或甲狀腺異常可能是憂鬱症的生理成因，疾病導致的失能是憂鬱症的心理成因，憂鬱症光譜會伴隨其他疾病變化，有時也合併不同的精神疾病，例如酒癮者的憂鬱症樣貌就不大一樣。

在憂鬱症的光譜中，有一群人是藥物療效不佳的憂鬱症（TRD），約占憂鬱人口的1/3。台北榮總精神醫學部社區復健精神科教授李正達指出，每個TRD的原因不同，治療上有不同策略，醫師要給予對的判斷和對的藥物，更一定要把患者視為獨特的個體，以人為本進行診治，明白他們有各自的問題，一一突破和改善，憂鬱症才有機會根治。

醫療早介入 助病人穩定

李正達說明，從生物醫學來看，憂鬱症是暫時腦部迴路功能異常，但如果不治療，異常會變成持續功能顯著低下，甚至輕度的結構萎縮，治療憂鬱症是「和時間賽跑」，醫療愈早介入，愈能讓病人穩定，降低自殺意念，對社會的負面影響愈小。

他也強調，重度憂鬱症雖然比較複雜，治療雖不容易，但仍有希望治癒，但TRD會慢性化，尤其高齡患者若未治療，可能誘發失智。

李明濱提醒，面對憂鬱症患者，須多維思考才能提供適切治療，政府也要提早因應，為憂鬱症提供社區、家庭、健保等更多方面的支持。