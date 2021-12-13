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失去自主能力…中風後憂鬱 容易被忽略

徐伯誠／台北榮總復健醫學部主治醫師

隨著生活型態、環境及飲食習慣改變，愈來愈多30至50歲的腦中風患者出現，中風有年輕化趨勢。腦中風後肢體無力是最顯見症狀，但「中風後憂鬱」卻是常被忽略的隱性症狀。

中風後第一年約三分之一患者有中風後憂鬱。中風後導致肢體偏癱或輕癱，讓原本可以獨立自主完成日常生活起居的人，一夕間變成需要他人協助，不管是只能臥床、需要輪椅協助等，都讓患者有失去自我的低落感，出現憂鬱情緒。

引發中風後憂鬱的原因很多，中風後腦神經細胞的損傷，可能引起腦中神經傳遞物質如血清素、多巴胺或神經滋養因子（BDNF）缺乏，抑或是傷到腦中特定的神經迴路，造成情緒的症狀。研究指出，特定部位的中風如前額葉與基底核，也與憂鬱有關。

中風後造成的障礙程度與發生中風後憂鬱有關，通常愈嚴重者、需要他人協助愈多者，容易造成較大的壓力。像青壯年期中風，可能面臨經濟壓力是潛在因素，社會與家庭支持系統的程度也是因素之一，愈缺乏支持系統的患者，產生憂鬱的比率較高。另外，過往的人格、病史，例如再次中風、多重慢性病及曾有憂鬱症等，也可能是中風後憂鬱的危險因子。

如果懷疑有中風後憂鬱時，應該尋求醫療團隊的協助，在旁照顧的家人或看護提供有用的觀察，同時透過醫師端一些篩檢的問題或量表協助診斷。

研究指出，服用抗憂鬱藥物調節腦中血清素、正腎上腺素或多巴胺等神經傳導物質，有助改善憂鬱症狀，穩定服藥後可讓患者的情緒穩定，重拾復健的動力。親友的陪伴支持與鼓勵也格外重要，可讓患者感受到被關懷，一起面對生活的改變，慢慢調適心態與重建心靈，化解憂鬱帶來的負面影響。

面對憂鬱的患者，醫療團隊成員也能幫忙改善，例如復健治療時可以調整訓練方式，採用一些吸引患者的方式；如果有需求時，也可以透過臨床心理師協助心理諮商，協助處理情緒問題。

許多照顧家屬也可能有憂鬱與焦慮的情緒障礙。研究指出，照顧時間愈長、醫療花費支出愈多，家屬的情緒障礙問題比率愈高。建議尋求可近的資源協助、加入病友團體，都能幫忙調解情緒，重建身心健康。

中風 憂鬱症 心理師

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