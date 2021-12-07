愛吃花生、隔夜菜？ 醫師警告恐傷肝

圖片來源 ／健康醫療網

79歲張伯伯平時愛吃花生，且總是吃隔夜菜，近一年來體重突狂掉10公斤，赴醫檢查發現左肝竟有一顆5公分腫瘤 ，不過他一度選擇保守治療，直至疫情 緩解，決定聽從建議接受3D腹腔鏡手術切肝治療，5天後順利出院且追蹤良好，讓他大呼：「早知道直接開刀就好啦！」

惜福、惜食常吃隔夜菜 惹肝癌上身

台灣亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰則表示，詳細檢查患者各項數據，發現並無B型或C型肝炎病史，本身也沒有飲酒習慣，但卻罹患肝癌，「臨床上相當特別」，經詢問後發現，患者愛吃花生，且因平時與老伴相依為命，由於惜福，飯菜經常反覆加熱食用，往往同一道菜要分三天才吃完，研判可能與日常飲食攝取過量黃麴毒素，以及隔夜菜含有亞硝酸胺有關。

腹腔鏡手術治療 傷口小、恢復快

醫療團隊評估患者的肝功能、腫瘤大小、位置，以及身體狀況，決定採腹腔鏡手術治療；葉俊杰醫師說明，腹腔鏡手術優點在於傷口小、出血量少，此次手術過程中，切除三分之二左肝部位，出血量不到20 c.c.，術後第三天即可下床活動，第五天順利出院，未來定期追蹤即可，患者也能放下心中一顆大石。

隔夜菜有害健康 保肝健康這樣做

葉俊杰醫師也提醒，許多民眾都有清冰箱吃隔夜菜的習慣，但長期食用剩菜和久置冰箱的食物，恐對肝臟有害，若要擁有健康的肝，建議生活上不可熬夜、不大量飲酒、不服用來路不明的藥物、避免隔夜菜重複加熱、食用醃漬 食品及發霉的五穀雜糧，應攝取新鮮食物，才是保肝之道。

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資料來源：健康醫療網

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