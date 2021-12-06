我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

悶壞了 身心憂鬱成疫後重要課題 醫師提3要點安定心神

記者胡瑞玲／台北報導
憂鬱及焦慮議題成疫情期間重要議題，醫師提出3要點安定心神。圖／北市衛生局提供
憂鬱及焦慮議題成疫情期間重要議題，醫師提出3要點安定心神。圖／北市衛生局提供

新冠肺炎疫情自2019年底爆發後，整體社會在疫情衝擊下充斥惶不安氣氛，美國疾病管制暨預防中心指出，疫情期間，逾4成民眾出現心理或行為健康問題；統計台北市2020年至2021年9月社區心理諮商門診，憂鬱及焦慮議題位居首位，醫師呼籲民眾可透過3要點安定心神、重歸生活步調。

疫情期間改變人們互動方式、生活與消費型態、關係與親密感，導致民眾恐缺乏安全感及失落情緒，更因疫情間喪失自由、失去工作、被迫取消重要活動，甚至因親友感染新冠肺炎離世感到情緒失落。

北市聯醫松德院區臨床心理科主任吳孟璋表示，疫情變得如何沒人知道，未來的不確定，變成唯一確定的事情，而我們能做的事就是把握當下每一刻，盡力完成自己能做的，並把它做好。

醫師提出3要點幫助自身安定心神，

第一，要接納善待自己

面對不安與失落時，會體驗到許多情緒，包含害怕、擔憂、懷疑、悲傷等，試著不批判自己、不評價自己，允許自己感受它，如實接納、正視自己的各種情緒，才能穩定自我。

第二，要充實正向能力

一旦專注於當下，全心投入平凡家庭事務，會發現如洗衣、拖地等日常瑣事，也有意想不到的幫助；試著從改變獲得能量，如更珍惜親友間感情及學會使用電子產品、為自己安排活動如聽音樂等，均可成為穩定心理的正向能量。

第三，要增加社交連結

透過人際交往與他人生命交流，藉此看到不同觀點及更多可能，在面對不安與失落時，除親友陪伴支持外，也可向專業心理支持中繼站如北市社區心理諮商門診尋求協助。

疫情 新冠肺炎

上一則

居家常做6種運動 強化膝關節效果佳

延伸閱讀

Delta病例續增 史泰登島為全市2倍

Delta病例續增 史泰登島為全市2倍
反對東百老匯遊民所 社區捐3.4萬元打官司

反對東百老匯遊民所 社區捐3.4萬元打官司

托倫斯盜賊 從市外跟蹤亞裔屋主進社區下手

托倫斯盜賊 從市外跟蹤亞裔屋主進社區下手
「感到不舒服」 舊金山餐廳要求攜槍警察離開惹議

「感到不舒服」 舊金山餐廳要求攜槍警察離開惹議

熱門新聞

英國公衛當局建議首相強生採取更嚴格的措施預防新冠變種病毒蔓延。歐新社

如何得知感染新冠病毒新變種? 常見症狀一次看

2021-12-01 16:25
亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰提醒，許多民眾都有清冰箱吃隔夜菜的習慣，但長期食用剩菜和久置冰箱的食物，對肝臟有害。圖／亞洲大學附屬醫院提供

男肝腫瘤切除後 醫師交待他這兩個習慣要改

2021-11-30 05:07
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR)需要施打兩劑，統計顯示全美人口當中接近91%接種至少一劑。Getty Images

CDC研究：已打流行性腮腺炎疫苗美國兒童仍遭感染

2021-12-01 11:21
50歲洪姓女子（中）確診為大腸癌第三期，她3日現身說法表示，她選擇相信醫師，積極治療，並配合醫囑調整飲食、運動，如今病況獲控制，右為醫師柯道維、左為醫師黃晟瑋。記者趙容萱／攝影

她激烈減重暴瘦竟是癌上身 聽醫師話抗癌成功

2021-12-03 05:26
植酸會妨礙鐵的吸收，不等同貧血的人不宜吃五穀飯。(Getty Images)

貧血的人 真的不適合吃五穀米？

2021-12-03 02:00
只要院內有任何病人需要被傾聽，北醫附醫靈性關懷師高倩琪隨時在患者或是家屬身旁。圖／北醫附醫提供

陪看診竟確診染疫亡 兒自責「弄丟母」 靈性關懷助療傷

2021-12-04 17:56

超人氣

更多 >
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議