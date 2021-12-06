悶壞了 身心憂鬱成疫後重要課題 醫師提3要點安定心神

憂鬱及焦慮議題成疫情期間重要議題，醫師提出3要點安定心神。圖／北市衛生局提供

新冠肺炎疫情 自2019年底爆發後，整體社會在疫情衝擊下充斥惶不安氣氛，美國疾病管制暨預防中心指出，疫情期間，逾4成民眾出現心理或行為健康問題；統計台北市2020年至2021年9月社區心理諮商門診，憂鬱及焦慮議題位居首位，醫師呼籲民眾可透過3要點安定心神、重歸生活步調。

疫情期間改變人們互動方式、生活與消費型態、關係與親密感，導致民眾恐缺乏安全感及失落情緒，更因疫情間喪失自由、失去工作、被迫取消重要活動，甚至因親友感染新冠肺炎離世感到情緒失落。

北市聯醫松德院區臨床心理科主任吳孟璋表示，疫情變得如何沒人知道，未來的不確定，變成唯一確定的事情，而我們能做的事就是把握當下每一刻，盡力完成自己能做的，並把它做好。

醫師提出3要點幫助自身安定心神，

第一，要接納善待自己

面對不安與失落時，會體驗到許多情緒，包含害怕、擔憂、懷疑、悲傷等，試著不批判自己、不評價自己，允許自己感受它，如實接納、正視自己的各種情緒，才能穩定自我。

第二，要充實正向能力

一旦專注於當下，全心投入平凡家庭事務，會發現如洗衣、拖地等日常瑣事，也有意想不到的幫助；試著從改變獲得能量，如更珍惜親友間感情及學會使用電子產品、為自己安排活動如聽音樂等，均可成為穩定心理的正向能量。

第三，要增加社交連結

透過人際交往與他人生命交流，藉此看到不同觀點及更多可能，在面對不安與失落時，除親友陪伴支持外，也可向專業心理支持中繼站如北市社區心理諮商門診尋求協助。