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居家常做6種運動 強化膝關節效果佳

王郁婷
透過運動強化關節與肌力，能延緩膝關節衰退速度。（Getty Images）
透過運動強化關節與肌力，能延緩膝關節衰退速度。（Getty Images）

關節承受身體的重量，一旦出現問題，會很快感受到異樣。雖然關節軟骨隨著年齡逐漸磨損不可抗力，但即早透過運動強化關節與肌力，能延緩衰退速度。在日常生活中加入膝蓋強化練習並不難，透過幾個簡單的動作，長期下來便可達到效果。美國骨科醫師學會建議，在訓練開始之前，先進行一些熱身活動，例如步行或騎固定自行車。

踢屁股 。(取材自元氣周報)
踢屁股 。(取材自元氣周報)

1.踢屁股

這是一個很棒的熱身動作，在從事任何一項運動前，可讓膝蓋活動、放鬆，避免發生運動傷害。

怎麼做

平衡感較差的人，可用一手扶著牆或椅背以保持平衡。身體站直，試著用後腳跟踢屁股，左右兩腳輪替，一邊踢20下，每組動作間休息30-45秒。

坐下、站起來 。(取材自元氣周報)
坐下、站起來 。(取材自元氣周報)

2.坐下、站起來

這個練習可以在任何有椅子（要穩固）的地方進行，在上班、下班看電視的空檔隨時可做。坐下時可以鍛鍊到股四頭肌（大腿前側肌）、股二頭肌（大腿後側肌）和臀大肌，核心肌群也會發揮作用來穩定身體。

怎麼做

站在穩固的椅子前，屁股一邊往下坐，同時雙臂往前抬起，以保持平衡穩定；接著慢慢站起來，站直之後用力夾緊臀部。要提醒的是，坐下來的動作要慢，更能鍛鍊到肌肉，也能避免傷害。每次執行3組，一組15次。

驢子踢腿（Donkey kicks） 。(取材自元氣周報)
驢子踢腿（Donkey kicks） 。(取材自元氣周報)

3.驢子踢腿（Donkey kicks）

和臀橋式一樣，這個動作有助增強臀部力量，且是衝擊力很低的運動。

怎麼做

在瑜伽墊上進行，呈跪姿，手掌和膝蓋放在墊上，將一條腿往後踢，同時保持膝蓋呈90度彎曲，這時會感覺到臀部受擠壓，腿放下回歸原位。左右腿各做3組，每組10-15次，每組間休息30-45秒。

腿後肌伸展 。(取材自元氣周報)
腿後肌伸展 。(取材自元氣周報)

4.腿後肌伸展

這個練習可以鍛鍊到核心和大腿後肌，有助保持身體姿勢、穩定脊椎。

怎麼做

仰臥，一腿膝蓋彎曲，一腿伸直，手臂放在身邊。將伸直的腿抬高到90度，再慢慢放下，左右腿各做3組，每組15次。

臀橋式（Glute Bridge） 。(取材自元氣周報)
臀橋式（Glute Bridge） 。(取材自元氣周報)

5.臀橋式（Glute Bridge）

這個姿勢可以訓練到臀部肌肉，對膝蓋健康很重要。強壯的臀大肌可分擔膝蓋承受的壓力，並維持膝蓋穩定、防止向內塌陷或向外扭動。

怎麼做

仰臥，膝蓋舒適地彎曲，腳底緊貼地面、與肩同寬。將臀部抬離地面往上推，來到頂端時將腰臀部縮緊，專注於緊縮的肌肉。每次做3組，一組15次。

靠牆坐（Wall sits） 。(取材自元氣周報)
靠牆坐（Wall sits） 。(取材自元氣周報)

6.靠牆坐（Wall sits）

靠牆坐是鍛鍊股四頭肌的絕佳運動，股四頭肌在吸收跑步、跳躍、日常步行時產生的衝擊，扮演重要角色。有強健的股四頭肌，才能分擔膝關節的受力。

怎麼做

找一面牆，把背部平靠在牆上，雙臂抱胸或放在身旁自然下垂，沿著牆面向下滑動，膝蓋彎曲不超過90度。根據自己的能力決定彎曲角度，愈接近90度愈有挑戰性，可感覺到膝蓋上方、大腿前側的股四頭肌緊繃。保持坐姿30秒到1分鐘。避免受傷的關鍵在於，膝蓋的位置不要超過腳趾，小腿盡可能垂直於地面。一次執行三組。（美國「預防」雜誌）

肌肉

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