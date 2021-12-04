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漱口水防蛀牙？搭配正確刷牙習慣才有幫助

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

琳瑯滿目的漱口水商品，使用方式與成分大有不同！牙醫師表示，一般漱口水主要功能為清潔牙齒、幫助清除牙菌斑、預防口腔異味與保持口腔潔淨等；藥用漱口水則作為口腔內殺菌消毒使用。同時，使用漱口水也必須配合正確的刷牙習慣，才能達到預期效果。

購買前先諮詢牙醫 依自身狀況選擇

民眾在購買漱口水時，無論是那一種產品，務必閱讀標示，了解產品的成分與使用方式，確認是否符合自己的需求，適時適量使用；若是購買藥用漱口水，須注意產品標示上是否有合格的許可證字號。

牙醫師陳俊龍說明，購買漱口水前可先與牙醫師討論，依自己的口腔狀況，如：牙周病、蛀牙或抗敏感等情形，確認哪種成分、效果的漱口水適合自己，也能了解正確使用方式與頻率，例如含氟漱口水的使用頻率就與其他漱口水不同；而漱口水的使用務必參考標示與醫生指示。

藥用漱口水屬指示藥品 6歲以下不建議使用

台灣食藥署強調，藥用漱口水大多為成藥或是醫師藥師藥劑生指示藥品，有效殺菌成分chlorhexidine gluconate或cetylpyridinium chloride符合規定濃度範圍。成藥漱口水可於藥局、藥商、百貨店、雜貨店及餐旅服務商等五大業者購買；指示藥品的漱口水則須於藥局購買；一般漱口水則在市售商店即可購買，如含氟漱口水（總含氟量1500ppm以下）。

此外，陳俊龍醫師也提醒，為避免小朋友誤吞，漱口水不建議6歲以下孩童使用，6～12歲孩童使用時，需要家長在旁邊指導。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52097

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