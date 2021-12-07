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及早配戴助聽器 降低失智風險

陳雨鑫、許政榆
聽力障礙未及時處理，可能對生活造成極大困擾。(Getty Images)
聽力障礙未及時處理，可能對生活造成極大困擾。(Getty Images)

根據世界衛生組織統計，全球約有3.6億人聽力損傷，特別是65歲以上的長者，大約每三人就有一人聽力損傷。

四種聽損 要及早就醫

聽損的型態大致可粗分為四種，傳導性聽損、感音性聽損、混合型聽損、突發性聽損。台灣健保署長李伯璋表示，聽力損傷將成為未來超高齡化社會需要被關注的問題。

李伯璋表示，後天的聽力損傷就像是「溫水煮青蛙」，慢慢發生，患者常不自覺。一旦發現電視音量愈開愈大，別人講話愈來愈聽不到，就得注意聽力是否出現問題，及早就醫。這類因為老化所導致的聽損，需要及早使用助聽器或是治療，才能降低失智或是意外等風險。

聽不到旁人對話、馬路車輛聲，即便未達中重度聽損，也可能需要助聽器。尤其不少老年人聽力退化，卻不自覺有聽損問題，常常聽錯、難與外界溝通，甚至因此自我封閉，已有研究證實，聽力退化未及時解決，可能會增加失智風險。專家表示，配戴助聽器不能完全恢復聽力，但可改善溝通，建議有需求的民眾應盡量配戴。

台北新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師徐英碩表示，正常人可聽到30分貝以下聲音；若單邊耳只能聽30至55分貝，可用另一邊耳聽，生活不會受影響；若雙側聽損嚴重，只能聽超過55分貝以上，語音頻率介於20赫茲到2000赫茲都聽不到，就可能需要使用助聽器。

台大醫院耳鼻喉部主治醫師及臨床教授劉殿楨表示，聽損主要可分為感音神經性聽損與傳導性聽損。感音神經性聽損是內耳問題，逾八、九成患者屬此類型聽損，發生原因包括先天、噪音、老化或藥物等引起，目前多以助聽器改善，無法治療。傳導性聽損則是中耳問題，僅佔所有聽損一成，可透過手術、藥物治療，或配戴助聽器改善。

兩種外型 依需求挑選

至於助聽器的選配，資深聽力師黃銘緯表示，助聽器以外型來分，主要有耳掛型和耳內型，可依照使用者需求挑選。

注重外觀者可以選耳內型或迷你耳掛型，較不易被發現。有嚴重聽損的兒童或中重度以上聽損者，則需配戴傳統耳掛式助聽器，功率較大聽得更清楚，孩童成長過程耳朵形狀會改變，只要訂做不同耳膜更換，不需花大錢換全新助聽器。

徐英碩指出，傳統的耳內型助聽器，因為像戴耳機，久戴會有悶塞感、有回音；新一代開放型助聽器，體積較小可放在外耳道，周圍仍有空間，可接收到部分環境音，這類助聽器較無悶塞感，也較能久戴。另外，有些人耳朵容易流汗、潮濕、敏感、耳屎容易塞住，使用開放型助聽器能減少不適感。

聽力障礙 易自我封閉

聽力障礙者未即時處理，可能對生活造成極大困擾。曾有一名阿公長期重聽，某天阿嬤帶孫要到汐止找朋友，阿公誤聽「要去游泳」，結果傍晚阿嬤和孫子沒回家，阿公急忙跑去游泳池，驚慌之下到處找不到人，後來才知搞了大烏龍。阿公歷經此事後，乖乖到醫院做聽力評估並配戴助聽器。

此外，也有長輩電視開很大聲，影響家人生活，吵到鄰居，甚至聽不到門鈴、在外面也聽不到車子喇叭聲，就怕出意外，被家人「壓著」到門診配助聽器。

黃銘緯表示，世界衛生組織（WHO）指出，只要發現聽損，就應該配戴助聽器。有研究顯示，若老年人缺乏聽覺刺激，少了與外界溝通橋樑，聽力受損者出現失智症機率是一般人的8倍。

嫌吵不戴 是常見迷思

迷思1：戴助聽器很吵、讓人很不舒服。

專家解析：不舒服、不想戴多因沒接受專業檢測

助聽器能幫助溝通，減少聽力損失的速度，但民眾對助聽器接受度卻不高，先進國家中甚至只有一成的聽損者配戴。黃銘緯說，過去很多人沒有透過專業檢查，配了陽春型助聽器覺得不舒服、不好用，從此不願使用。劉殿楨指出，陽春型助聽器在吵雜環境下，環境音同時被放大，辨音仍差，對聽力改善有限，也讓使用者覺得不適。他建議，患者須接受專業助聽器選配，才能找到配戴舒適、效果也好的助聽配備。

迷思2：助聽器不用急著配戴。

專家解析：及早配戴可減少聽力損失，保有生活品質。

黃銘緯表示，這是錯誤觀念，在患者聽力還未達重度損害時，配戴助聽器可減少聽力損失，也可有較佳生活品質，避免孤老、封閉或失智。劉殿楨表示，雖然助聽器無法完全恢復聽力，但可以輔助、改善溝通，建議無法透過其他治療方式改善的患者，盡量配戴。

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