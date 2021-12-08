預防失智 遠離頭部外傷、抽菸等6大危險因子

全球失智 症人口增長，專家呼籲，避免發展成失智症，除了應及早診斷、治療，預防失智更重要，民眾應遠離三高 、菸酒、頭部外傷、憂鬱、聽力障礙、空氣汙染等危險因子。

根據台灣失智症協會資料，失智症危險因子共有五大項，分別為三高、頭部外傷、抽菸、憂鬱及聽力障礙。

台北榮總失智症治療及研究中心主任王培寧表示，根據2017年研究顯示，遠離失智症危險因子，有三分之一的失智症可預防。2020年最新失智症預防研究更發現，控制注意中年時期頭部傷害、減少飲酒傷害及老年後避免空氣汙染等三項危險因子下，預防失智症更提升至四成。

三高未控制 失智風險高

三高包括高血壓、高膽固醇、高血糖，王培寧說，三高若沒有控制好，可能增加罹患阿茲海默症 風險，容易出現記憶、認知衰退，尤其血壓超標，罹患阿茲海默症的風險是一般人的五倍。

空汙影響 認知功能差

近年研究觀察，「空氣汙染」成為新的失智症危險因子，王培寧指出，空汙引發失智症以PM2.5影響最大，包括工廠、燃燒、油煙皆為PM2.5來源，不只影響肺部，也影響大腦健康。研究指出，空氣汙染嚴重區域，民眾的認知功能較差，長期追蹤也發現，民眾認知退化速度也較快。

聽力受損 憂鬱機率增

不只中老年人需要預防失智症，世界衛生組織（WHO）提醒，全球11億的年輕人頻繁使用耳機，未來將面臨「聽力受損」，聽力不好會造成大腦負荷，認知問題也影響大腦結構，造成社交疏離感，恐增加失智、憂鬱、跌倒機率。2021年美國阿茲海默研究中心最新發表，戴助聽器可減少三成機率進展為失智症，若本身已是失智者，戴助聽器退化速度也變慢。

老年憂鬱 不處理會失智

有些老年人因「憂鬱症」影響認知功能，出現類似「失智」情況，造成「假性失智」，若沒有好好治療，假性失智也可能會退化成真的失智，是失智症的早期徵兆之一。

罹新冠肺炎 恐提早失智

新冠肺炎肆虐全球，王培寧表示，研究發現，年輕型失智症相較老年型失智症，確診新冠肺炎機率更高，若原先已輕度失智者，恐因長期新冠後遺症（long COVID）加速退化，提前進展到失智症。

王培寧說，感染新冠病毒引起中風、癲癇、肝腎功能等急性期問題，也引發長期新冠後遺症，尤其新冠病毒會攻擊人體內ACE2受體，其受體在大腦中廣泛分布，而導致大腦、認知功能受傷害，專家也警告，感染新冠肺炎恐提早失智、快速退化。

新藥問世 治療輕度失智

王培寧提醒，預防失智症，早期診斷、治療很重要，但並非所有失智症都屬於阿茲海默症，臨床診斷時，除了觀察認知功能，也可透過生物標記來判定。美國FDA今年通過阿茲海默症新藥，適用於輕度認知障礙到輕度阿茲海默症早期患者，試驗中受試者在高劑量、連續14個月使用才有顯著效果，但高劑量恐有局部腦水腫、發炎、微出血反應等副作用。