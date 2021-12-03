指壓益智遊戲「滅鼠板」 按一下「嗶剝」好紓壓

國小兒童人手一張彩色滅鼠板，下課玩的不亦樂乎。（圖：讀者提供）

你有聽過「彩色滅鼠板」、「滅鼠先鋒」、「彩虹按按樂」嗎？這塊五顏六色、造型多變的彩色矽膠板玩具，正風靡於國小學童，幾乎人手一張，上頭布滿圓形凸起小點，用手指戳弄會發出「嗶嗶剝剝」的聲音，連大人也手癢跟著玩起來。

滅鼠先鋒的名稱源自國外指壓益智遊戲「Last Mouse Lost」，每顆球體代表一隻「老鼠」，每人可輪流按壓一至三顆球體，按下最後一個老鼠則為輸家，遊戲規則簡單，玩具外型多變，例如獨角獸、章魚、蘋果、恐龍等圖案，亮眼又吸睛，吸引許多小孩把玩，很多大人也愛玩，可以紓壓解鬱。

新奇可重複做 幼童感興趣

資深兒童臨床心理師 李介文指出，滅鼠先鋒引起國小生瘋迷，就像過去用紙筆玩「OOXX」、「賓果遊戲」等規則的遊戲，迅速好上手，而由矽膠製成的圓點物，則像過去把玩軟Q黏土「史萊姆」，可以立即紓壓，獲得療癒。幼童對於新奇的物品，還有可重複性的連續動作，會產生專注力。

前台大兒童職能治療師黃暐恬表示，滅鼠先鋒如果單純只是按壓，變化不夠，需增添多樣的玩法，才能刺激兒童的教育 及發展，例如有些會印上字母 、數字等圖案，可進行加減乘除、九九乘法表、拼字練習，或訓練用「最快按下兩紅、一白」者獲勝等方式，都能延長孩童的專注及興趣。

不同年齡層 玩不一樣遊戲

她也提醒，不同兒童對遊戲的需求，需要符合他的年齡發展，例如0到2歲幼童，著重感官刺激跟動作，對於發出光線和音樂的玩具會有興趣，其次是喜歡重複操作遊戲，如反覆拔開積木、傾倒物品，還有學習組裝等。

挑對玩具 孩子愛玩愛挑戰

「只要挑對玩具，讓他覺得有挑戰性、好玩，就比較不會接觸3C產品被牽著鼻子走。」黃暐恬說，2至4歲幼童，愛玩捏觸感型的黏土，或跑跑跳跳的遊戲，著重在動作、跳躍、拼圖及想像力；到了國小階段，則喜愛探索及創造，對於螞蟻昆蟲的觀察、同儕間的玩耍也有高度興趣。

黃暐恬提醒，無論是史萊姆、滅鼠板或指尖陀螺，都是具有感官刺激及觸覺的玩具，可以從玩樂中，評估孩童學習力、動作跟社交，鼓勵多方嘗試，但不要長時間把玩兒童玩具，而且務必要選擇安全合格的材質，以避免幼兒誤食塑化劑或有毒物質。