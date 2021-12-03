我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

長時間玩3C 小三男童一年近視飆300度

黃寅
亞洲大學附屬醫院眼科部醫師龔偉勛說，近視治療需依照每個孩童不同情況考量。（圖：亞洲大學附屬醫院提）
亞洲大學附屬醫院眼科部醫師龔偉勛說，近視治療需依照每個孩童不同情況考量。（圖：亞洲大學附屬醫院提）

一名國小三年級男童愛玩3C產品，近視1年多狂飆300度，家長擔心隨著課業壓力近視會再增加，與醫師討論後，決定透過軟式日拋特殊近視控制片治療，近視度數才獲得控制。

台灣亞洲大學附屬醫院眼科部醫師龔偉勛說，男童長時間玩3C產品，眼睛沒有充分休息，國小二年級時沒有戴眼鏡，但三年級剛開學，上課看不清楚，檢查發現近視度數飆到300度。

他說，男童先嘗試以硬式角膜塑型片治療，但因清洗鏡片時曾多次不小心弄破，且重配硬式角膜塑型片價格高，決定改用軟式日拋近視控制片治療，不但度數獲得控制，且使用上便利許多，能舒適自在參與戶外活動。

龔偉勛說，兒童近視是育兒上最棘手的課題，父母無不希望能透過治療，減緩孩子近視度數加深，臨床上通常會先衛教建立良好用眼習慣，再以長效型散瞳劑治療，研究上證實能有效延緩近視加深，但會伴隨畏光、看近時模糊等問題，對喜歡戶外活動或閱讀的孩子較不方便。

有些家長選擇讓孩子睡覺時戴硬式角膜塑型片，透過夜間配戴時讓角膜弧度改變，不僅白天暫時抵銷原本近視度數，統計長期結果，還可控制近視度數增加。但因使用耐受度不佳、照顧不易，且需根據度數訂製、費用較高昂，令許多家長卻步。

他說，過去經過大型國際研究驗證的近視控制治療，只有上述兩種，近期軟式日拋近視特殊控制片先後通過美國及台灣食藥署許可，於白天配戴，可有效降低近視加深速度，每天用完即丟不必清洗，且鏡片材質為軟式，異物感大幅減少，會依據孩子的近視度數給予鏡片，建議9歲以上的孩童配戴，且需定期回診追蹤，根據度數變化給予下一個療程的鏡片。

他提醒，控制兒童近視的方法多元，並無好壞之分，家長替孩子選擇治療方式時，應綜合參考孩子的眼睛各項條件檢查、生活習慣，經與醫師詳細討論後再做決定。

近視兒童應遵循3010原則，用眼30分鐘、休息10分鐘，看書保持35-40公分距離，每天至少2小時室外活動。

上一則

【食力】植物肉比真肉營養嗎？小心掉入這4個迷思

延伸閱讀

養生／每日運動30分鐘 跳繩CP值最高

養生／每日運動30分鐘 跳繩CP值最高
養生／避開近視地雷 從小做起

養生／避開近視地雷 從小做起
法拉盛杜濤眼科中心優質服務 多位眼科醫生駐診

法拉盛杜濤眼科中心優質服務 多位眼科醫生駐診
「我逮你10次了」山東妻當街捉姦 網友：這樣還不離？

「我逮你10次了」山東妻當街捉姦 網友：這樣還不離？

熱門新聞

台北醫學大學與衛福部聯合舉辦「2020年中藥本草文化節」，活動從11月27日起至12月5日，於台北市迪化街商圈登場。三總中醫部主任黃怡嘉（右）介紹清冠一號效果。記者陳雨鑫／攝影

Omicron來勢洶洶 中醫師用「這一招」助你提高免疫力

2021-11-27 05:54
英國公衛當局建議首相強生採取更嚴格的措施預防新冠變種病毒蔓延。歐新社

如何得知感染新冠病毒新變種? 常見症狀一次看

2021-12-01 16:25
(取材自健康醫療網)

不想失智 快吃這10大食物「護腦」

2021-11-26 01:00
亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰提醒，許多民眾都有清冰箱吃隔夜菜的習慣，但長期食用剩菜和久置冰箱的食物，對肝臟有害。圖／亞洲大學附屬醫院提供

男肝腫瘤切除後 醫師交待他這兩個習慣要改

2021-11-30 05:07
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR)需要施打兩劑，統計顯示全美人口當中接近91%接種至少一劑。Getty Images

CDC研究：已打流行性腮腺炎疫苗美國兒童仍遭感染

2021-12-01 11:21
南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明