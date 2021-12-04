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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

糖友想吃零食 先衛教諮詢

鄭國樑
李瑞祥醫師（左）、陳綉文營養師（右）強調糖友不是不能吃糖，要先諮詢。（記者鄭國樑／翻攝）
李瑞祥醫師（左）、陳綉文營養師（右）強調糖友不是不能吃糖，要先諮詢。（記者鄭國樑／翻攝）

台灣衛福部桃園醫院最近發現有些糖尿病友到門診時，提到每次看著韓劇男女主角一口接一口吃零食，感覺特別美味，也很羨慕，尤其韓劇「魷魚遊戲」正夯，椪糖暴紅，這類下午茶和解饞的新寵零食，只能想卻不敢碰。

桃園醫院糖尿病中心醫師李瑞祥指出，很多「糖友」誤以為罹患糖尿病就一輩子無法吃零食，其實，零食種類多，只要把握選擇技巧，如果先查看營養標示，非但不會加重病情，還能有平穩血糖的功效，特別對有低血糖或有吃點心習慣的糖友來說，是有益處的。

糖友謝小姐表示，吃零食是興趣，但為了控制好血糖，常常都忍著不敢吃，心情很鬱卒，經過營養師衛教後，才知道原來可以吃黑巧克力，讓她覺得很開心。糖友翁先生下午血糖容易降低，醫師和他討論後調整藥物，並請他吃個米果當下午茶，順利改善困擾。

桃園醫院糖尿病中心營養師陳綉文說，吃零食一種人生樂趣，糖友可依自己的血糖狀況，選擇無糖的零食，像1湯匙堅果、黑巧克力、低卡蒟蒻果凍、無調味毛豆；或含糖分但對身體較健康的零食，包括米餅、米果、穀物棒、蔬菜餅、紅棗乾。

陳綉文說，韓劇中的零食也一樣，暴紅的椪糖或其他零食、小吃很誘人，必須看清楚成分，不要盲目，如對成分有疑問，可問醫師或營養師。

血糖 糖尿病 韓劇

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血糖控制不佳 小心糖尿病足

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