血糖控制不佳 小心糖尿病足

糖尿病患者多做腿部運動，維持足部血液循環，避免跪坐、久坐或盤腿坐。 (Getty Images)

糖尿病 並不可怕，但怕的是如果長期血糖 控制不好，易衍生併發症，尤其是糖尿病足。統計發現，高達四分之一的糖友因為足部問題而住院治療。

一有傷口 容易惡化到深層

常見嚴重糖尿病併發症會造成末梢神經血管病變，引發糖尿病足，使腳的感覺變遲鈍，加上血液循環不好，肢體養分不夠，一旦出現傷口，很容易惡化到深層、侵襲骨頭，甚至造成蜂窩性組織炎。其實，只要嚴格控制血糖及血壓 ，同時做好足部護理，可以大幅降低糖尿病足的危險。

控制血糖 醣類攝取勿超量

除了嚴格遵守醫囑用藥外，飲食會攝取的六大營養素中，澱粉類及水果類會直接造成血糖波動，必須視個人血糖狀況攝取。假使一天吃3碗飯或水果超過一碗的量，即是醣類攝取超量，因此，如果外食族三餐都吃便當，且把飯都吃完，就算過量攝取。

糖尿病患的血糖理想目標：飯前80至130mg／dl，飯後2小時80至160mg／dl，糖化血色素7%以下。若擔心血糖太高，可留意食物的升糖指數（GI值），大部分蔬菜、糙米、燕麥等全榖雜糧，都屬於GI值低的食物，適量搭配吃蛋白質的食物，有助緩和醣類上升幅度。若是血壓及血脂控制不好，建議少吃紅肉及肥肉，以植物性蛋白，也就是豆製品為主較為適合。

足部護理 依照5項目執行

糖友應該每年進行一次完整的足部檢查，以確認是否有潰瘍及截肢的危險因子。平時在家的足部護理，可依照以下5建議執行。

1.每天檢查腳：拿面鏡子仔細照腳底與腳趾處，檢查有沒有傷口。

2.做好足部保濕：足部龜裂容易造成不易癒合的傷口，每日洗完腳後，建議使用清爽的乳液擦拭，避免擦在腳趾間，以免滋生細菌黴菌，長成水泡。

3.趾甲剪平直：一般人修剪趾甲，習慣依趾甲形狀剪成圓弧形，可是糖友們因為傷口癒合不易，建議要剪平直，以免造成甲溝炎或趾甲嵌入肉裡；若長雞眼或繭，請直接找醫師處理。

4.穿適當的鞋襪：鞋子合腳舒適，避免穿涼鞋及高跟鞋等包覆性差的鞋子；買鞋建議下午時買，因為下午通常是腳最大的時候；襪子選擇白色棉質能吸汗的襪子，受傷才能很快辨識。

5.保持足部循環：糖友們應該適時增加腿部運動，避免跪坐、久坐或盤腿坐，而讓血液循環降低。（陳詩婷／台灣康寧醫院營養師、糖尿病衛教師）