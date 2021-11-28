慢性蕁麻疹 癢出金魚眼、香腸嘴

蕁麻疹令人癢得難受。（Getty Images ）

台灣 有超過500萬人發生過蕁麻疹，屬於常見的皮膚疾病之一。醫師提醒，蕁麻疹患者皮膚會紅、腫、癢，出現類似「金魚眼」、「香腸嘴」、「風疹塊」症狀超過六周，可能是慢性蕁麻疹，民眾應儘速就醫、穩定用藥治療，有機會可控制病情。

一名男性蕁麻疹患者，因全身「癢」到受不了，長年不分季節都睡在大理石地板上，女兒一度認為爸爸「犯了瘋病」，直到治療後症狀控制，終於能好好睡覺。另外一名尼姑病患，看診時曾被醫師告誡不能吃某些食物，導致三年來只吃蔬菜配白飯，壓抑至極。

台灣皮膚科醫學會副秘書長黃毓惠指出，蕁麻疹是自體免疫相關疾病，患者皮膚會紅、腫、癢，外觀上可分為「風疹塊」及「血管性水腫」。風疹塊外觀如同蚊子叮咬般、大小不同的腫塊，通常在24小時內皮膚會恢復正常外觀。血管性水腫好發於眼睛、唇舌、咽喉等血管密集的黏膜處，因此也有金魚眼、香腸嘴的別稱。若是在咽喉黏膜發生水腫，可能引發呼吸道阻塞，有致命危險。

黃毓惠說，上述症狀若反覆發生超過六周，即為「慢性蕁麻疹」。根據健保 資料庫統計，約有20至25萬人為慢性蕁麻疹患者，且患者多為30至49歲女性。目前雖誘發疾病原因不明，但推測可能和女性的體質與壓力大有關，大多屬於「職場女強人」類型，平日兼顧工作與家庭，長期處在高壓生活環境中有關。

台灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜說，台大醫院透過健保資料庫研究發現，慢性蕁麻疹患者常伴隨發生焦慮症、睡眠障礙或是陣發性情緒疾患等精神疾病，風險是一般人的1.43至2.32倍，慢性蕁麻疹患者合併使用精神科用藥是一般人的1.95至2.70倍，特別冬季，患者心理壓力大或情緒不佳，病情可能惡化。

朱家瑜指出，皮膚科醫學會今年推出更新診治共識三面向，協助基層醫師有效診治慢性蕁麻疹。包括「診斷」包括症狀反覆發作持續超過六周，即為慢性蕁麻疹患者。「處置」藥物治療單純化，接軌國際指引建議。「評估」治療成效納入患者自覺評估，有助治療最適化調整。

黃毓惠本身也是慢性蕁麻疹患者，國中開始發病，進入醫學系後，準備專科醫師考試時，同時需要照顧病患，又忙於前往日本進修，龐大壓力讓病情失控，「癢」到完全無法入睡，嚴重影響生活品質。她以過來人經驗分享，多數患者誤以為用藥後可「立即見效」，其實應像高血壓 、糖尿病等慢性病一樣，長期控制、與病共存。

黃毓惠表示，臨床上許多病人不願吃藥，有些是擔心藥物副作用，她說，目前臨床多以口服抗組織胺藥物為主，不需過於擔心副作用。近日又看見民眾誤信偏方，網購鹿胎盤、牛樟芝等來吃，她提醒千萬不要亂服藥，有人亂吃藥導致紅疹面積更大，情況更糟，應遵從醫囑正確服藥。

台大醫院皮膚部醫師卓雍哲表示，蕁麻疹的「癢」是個主觀症狀，患者可透過自覺評估，反饋給醫師，讓醫師做最適當的治療方針，而慢性蕁麻疹是全身性疾病，須兼顧藥物及非藥物治療，患者可自主照顧，避免過敏原來改善症狀。

他提醒，日常生活中可避免「食、衣、住、行」四大雷區，患者可放心配合醫師、耐心持續用藥、安心日常生活，提高疾病認知，並以積極、正確的態度來面對，才能使症狀得到良好的控制。

食：避免刺激性食物，如:麻辣鍋等含酒精、香精、辣味食物。

衣：避免換季衣物未清洗便直接穿。

住：避免天冷長期緊閉門窗導致屋內空氣不流通，粉塵累積。

行：出門應避免溫差或日光照射等誘因，誘發蕁麻疹發作。