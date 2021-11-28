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「泡、水、高、貧、倦」 5字訣躲過洗腎命運

趙容萱
長安醫院腎臟科醫師阮國彰說，50歲林姓病患經藥物調整、減藥，遵照醫囑，經過一年的治療，腎功能指數由7降到5以下，不必洗腎了。（圖：長安醫院提供）
長安醫院腎臟科醫師阮國彰說，50歲林姓病患經藥物調整、減藥，遵照醫囑，經過一年的治療，腎功能指數由7降到5以下，不必洗腎了。（圖：長安醫院提供）

50歲林老闆罹高血壓多年，3年前腎功能逐漸惡化，一年前瀕臨洗腎（腎指數超過7），他經朋友推薦改至台灣長安醫院就醫，醫師根據血壓、腎臟功能、蛋白尿等檢查數據調整藥物，並遵照醫囑，經過一年的治療，腎臟功能持續進步，腎功能指數由7降到5以下，不必洗腎了。

台灣長安醫院腎臟科醫師阮國彰說，慢性腎臟病是沉默的殺手，不易被察覺，可藉由口訣「泡、水、高、貧、倦」五字訣自我檢測，即小便有不易消散之細小「泡」沫、「水」腫、「高」血壓、「貧」血以及容易疲「倦」，就要當心可能是腎臟出了問題，建議盡早就醫，以便早期發現、早期治療，避免走到洗腎的命運。

阮國彰說明，林姓病患6年前罹患高血壓，3年來腎功能逐漸惡化，一年前腎功能指數飆到瀕臨洗腎，因朋友在長安醫院治療病情大為進步，他因而轉到長安醫院治療。

阮國彰說，隨著新藥研發，治療慢性腎臟病有很大的幫助，例如口服奈米科技活性炭藥物，可在腸胃道吸附一定量的尿毒素，根據文獻報告可延緩病人進入洗腎時間；補充紅血球生成素，將貧血對身體與腎臟的影響降到最低；某些特定種類的血壓藥，或是最近發現的一種口服降血糖藥，都能夠有效的改善尿蛋白與保護腎臟功能。

阮國彰指出，藉由醫病共決，使病患能夠遵照醫師的囑咐，在即將進入尿毒症前，透過調整藥物減少腎臟負擔、改善腎臟功能；及讓病人保有生活品質且延緩透析時間，是腎臟科醫師一直努力的方向。

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