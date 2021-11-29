名醫養生 不喝糖水走路健身

黃達夫透過飲食和運動維持健康。（記者林伯東／攝影）

82歲的台灣和信治癌中心醫院院長黃達夫，受訪時聲音宏亮，好似中壯年人。

「我沒有特別的養生之道，也沒有特別的禁忌。」黃達夫表示，他只是遵循一般醫界的建議，「均衡飲食、不抽菸、不酗酒、不喝糖水」。

黃達夫說，因為研究癌症，了解環境、生活習慣等外在因子累積，都是致癌的因素，像大多數的肺癌與吸菸有直接關係；胃癌與幽門桿菌、大腸癌則與飲食、運動少有關。所以，養成良好的飲食、生活習慣是每個人要做的事。

由於父親那邊有糖尿病 家族史，黃達夫長期遵照醫囑服用高血壓 及糖尿病兩種慢性病的藥物，也非常注意控制飯後血糖，因此三餐飲食是「什麼都吃」，但蔬果量較多，其他較少，也只吃半碗飯並放在最後吃。

黃達夫從小不愛室外活動也不愛流汗，寧可窩在家看書。直到十年前，他與兩個孩子及孫子孫女一起度假時，因走路路程較遠，多年前跌倒受傷的關節竟然開始疼痛，他才警覺，「如果不開始鍛鍊筋骨，隨年紀漸長，可能很快就無法自由行動了！」

從此，在休假日時，黃達夫會在公園規律地走路，上、下午各走一趟，共走1萬步；平日則走跑步機，維持自己的活動度。

除了透過飲食和運動維持健康，黃達夫也很重視員工健康。醫院不僅提供員工免費的健康午餐，並設有健身 房、小憩的空間。他笑說：「常看到員工在健身房裡活動呢！」