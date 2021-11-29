基礎居家按摩 5步驟放鬆肩頸

4. 以虎口的三角地帶，在肩膀來回按摩滑動。（記者陶滸／攝影）

45歲後代謝變慢，不少人經常出現頭痛、睡不好等症狀，但到醫院檢查卻又找不出明確問題，身體處於不舒服的狀態，真的覺得好困擾。擁有22年臨床治療師經驗、NAHA高階認證國際芳療師神經醫學專業的曾俐敏表示，有時不見得是器官出問題，也可能是身體太緊繃導致，若學會基礎居家按摩法，每天花15分鐘好好放鬆身體，也能獲得舒緩。

肩頸部位，可說是最多人感到緊繃的地方。曾俐敏特別提到頸椎處，更是各節脊椎裡勞損率最高的一段，像是低頭滑手機 、坐辦公室盯電腦等動作，都會用到頸椎，若沒特別注意姿勢就容易加深頸椎負擔，並隨著年紀增長出現不適症狀。

「尤其我們的頸部到鎖骨這一區分布很多淋巴結，透過正確按摩較不易讓毒素堆積在淋巴結，再配合按摩後喝溫水排尿。」曾俐敏說，長期做下來，可舒緩睡不好與頭痛。

但究竟怎麼按摩才對？擁有按摩及整骨專業的張葦莛說，很多人認為按摩就要「按到痛」，但當人體感到痛時，肌肉 會下意識緊繃，反而達不到放鬆目的，因此她認為最好的力道是讓「被按的人覺得舒服」。

張葦莛教授基礎肩頸按摩法，幫助身體放鬆。

居家肩頸按摩5步驟：

1先將精油倒在手上，用手溫熱後，把雙手敷在被按者的脖子兩側。

2從風池穴輕輕往上推向枕肌，按的同時另一隻手臂可輕扶被按者額頭，總共推3到5下。

3雙手拇指交叉推向脊椎，由上到下為1次，共推3次。

4以虎口的三角地帶，在肩膀來回按摩滑動。

5用下手臂靠近手肘骨頭前的區段施力，輕靠被按者肩膀上下移動。