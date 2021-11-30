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健康地中海美食 懶人輕鬆上桌

邱智慧
紙包海金鯧是一道健康無水的懶人料理，同時符合地中海飲食原則。（記者陳軍杉／攝影）
紙包海金鯧是一道健康無水的懶人料理，同時符合地中海飲食原則。（記者陳軍杉／攝影）

「防疫在家煮三餐好累！」是近期許多人的煩惱，尤其變化不出新菜色時更是苦惱。不妨試試歐美風行已久的「地中海飲食法」。

地中海飲食已經風行歐美各國許久，《美國新聞與世界報導》根據全球40多種飲食模式進行評比，地中海飲食已經連續4年獲選「整體最佳飲食榜單」冠軍，同時也是最佳心臟飲食、最佳糖尿病飲食的榜首，可見其重要性。

到底什麼是地中海飲食呢？其實，地中海飲食是來自於環地中海地區和國家的傳統飲食習慣。營養師江奕賢表示，地中海飲食的特色是均衡的攝取各類營養素，有助於減少身體細胞死亡和細胞突變的風險，身體不容易有過多耗損，因此才會被認為有延壽的效果。

地中海飲食的原則是可分為每餐、每天到每周的頻率來調配，每餐的蔬菜量至少2份、水果和全穀根莖類1~2份，以及1大匙橄欖油；每天的乳製品2份、堅果類1~2份、適量辛香料攝取；每周吃魚貝類、白肉至少2份，蛋類2~4份，紅肉不超過2份；盡量避免甜點攝取，每周最多不超過2份。

江奕賢透露，過去曾有段時間在家工作，因此開始在三餐中的午餐或晚餐採用地中海飲食法，而且是懶人烹調方式，把雞肉、綠色和其他顏色的蔬菜用橄欖油清炒，一鍋搞定。他笑著透露，或許不一定非常美味，但吃起來很健康，實行三個月下來，不僅看起來精神和氣色更佳，還瘦了3公斤，成為意外的收穫。

台灣安永鮮物料理長陳安彥透露，想要兼顧美味與健康並不難，地中海飲食主張簡單、避免高溫的烹煮方式其實不難遵循，例如用蒸、煮、炒、烤等方式，搭配新鮮的食材就能變化出各式各樣的菜色。像是他推薦護眼必吃的「紙包海金鯧」就是一道簡單的私房無水料理，將海金鯧魚、百里香、橄欖油、櫛瓜、萊姆等食材用鋁箔紙包好，預熱烤箱並設定180度、烤40分鐘，即是一道色香味俱全又清爽的佳餚。

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