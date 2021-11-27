喝茶喝咖啡 可降低中風失智風險

研究發現，如果有喝茶或咖啡的習慣，晚年發生中風或失智的風險較低。(Getty Images)

最新發表的研究顯示，養成喝茶或咖啡 的習慣，可能有助老年後的腦部依舊維持在顛峰狀態，降低中風 與失智 風險。

研究蒐集長達11年數據發現，英國的健康老年人如果有喝茶或咖啡的習慣，比起兩者都不喝的老人，晚年發生中風或失智的風險較低。

雖然這項發現不能證明兩者的因果關係，但卻是又一項研究顯示，這些飲料或許對健康有若干益處。

失智症是一項進行性疾病，會逐漸喪失認知功能，現今並無治療方法，在老年人身上較為常見。隨著未來邁入高齡化社會，失智症是更大健康隱憂。

每年1成死亡死於中風

中風則是腦部血管阻塞，全球每年約有10%過世人口的死因為中風，倖存者也常伴隨許多後遺症，包括失智。

雖然茶向來被認為是健康飲料，咖啡的風評則較褒貶不一。不過，近期研究發現，喝咖啡並不完全只有壞處。

根據日前發表於美國「公共科學圖書館醫學期刊」（PLOS Medicine）的研究，中國天津醫科大學與美國耶魯大學研究團隊發現，飲用咖啡或茶，或是兩者皆喝，可能降低中風、失智，以及中風後發生失智的風險。

研究參考「英國人體生物資料庫」（UK Biobank）數據。這項研究計畫，從2000年代中期起長期追蹤英國自願受試者的各項健康數據。

研究團隊採用資料庫裡36萬5682名50至74歲受試者數據，先前都沒有中風或失智，追蹤中位年數達11.4年，直到2020年。

研究一開始，受試者都被詢問平時喝茶和咖啡的頻率。

根據醫院紀錄，在追蹤期間，有5079名受試者罹患失智症，1萬50人被診斷為中風。

研究發現，如果有喝茶或咖啡的習慣，晚年發生中風或失智的風險較低。(Getty Images)

每天可4到6杯茶和咖啡

經過比對不同族群發現，每天飲用二到三杯咖啡，或是三到五杯茶，或是四到六杯茶和咖啡組合的受試者，罹患中風或失智症的風險最低。

與不喝茶也不喝咖啡的受試者相比，有上述習慣的受試者罹患失智症的風險降低了28%，中風的風險則降低了32%。

雖然先前已有研究發現茶和咖啡與中風/失智症風險的關聯性，但團隊表示，這是對經常喝茶和咖啡的首次研究，而非僅喝其中一種飲料的比較研究。

報告寫到，「我們的研究顯示，適度飲用咖啡或茶，或兩者皆喝，都與降低中風和失智風險有關。」

不過，報告表示，這類觀察性研究無法證明因果關係。

他們也指出，「英國人體生物資料庫」的自願受試者通常健康狀態優於一般人，因此這項研究發現或許無法完全適用於一般大眾。