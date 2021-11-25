出現3大症候群 沒尋求醫療協助 憂鬱症恐纏身

憂鬱症患者家屬不要對患者過度操控，盡量少說多傾聽、多關心。（Getty Images）

世界衛生組織將憂鬱症 與癌症 、愛滋病並列新世紀三大疾病，憂鬱症也是造成人類失能的第一疾病。然而，許多有憂鬱症傾向的人並未尋求醫療協助。

看錯科 10年才找到病灶

台大精神科名譽教授、自殺防治學會理事長李明濱分析主因是對疾病認知不足，許多民眾因胃口不佳看腸胃科、喘不過氣看胸腔科、全身疼痛看神經內科，輾轉求診10年，最終才發現是憂鬱症找上門。

李明濱指出，每個人都會憂鬱，但不見得是憂鬱症。憂鬱症是一種症候群，當情緒低落並伴隨相關認知問題及生理症狀，持續超過一段時間（如兩周）以上，同時造成個人生活功能的障礙或苦惱，才被界定為符合憂鬱症的標準。

憂鬱症有幾大核心症狀群，李明濱說，一是情緒症狀，會感到憂鬱，快樂不起來。二是生理症狀，包括睡眠減少、食欲和體重降低或增加、性欲減退、常感頭痛、胃痛或肌肉 緊張。三是認知症狀，出現注意力不集中、挫折忍受度降低、記憶力減退、思考負面扭曲、甚至產生自殺意念。

無故憂鬱 恐與體質有關

憂鬱症成因很多，李明濱表示，一種是因為生活壓力而誘發的「適應障礙症」，例如親人重病或過世等，只要經過短期用藥和心理支持，大部分都會好起來。

但如果是無緣無故心情低落，沒有外力因素造成，這類型憂鬱症與體質有關。他分析，關於憂鬱症的生理致病機轉有許多不同的理論，「單胺假說」是最被接受的說法，是指當大腦內調控情緒的神經傳導物質出現功能不足時，便會產生憂鬱情緒。這些神經傳導物質包括血清素、正腎上腺素及多巴胺，因這三者的化學結構都屬於單胺類，故稱為「憂鬱症的單胺假說」。

憂鬱症汙名化 就診率低

李明濱說，除了認知不足，更大原因是憂鬱症被汙名化，病人視憂鬱症為「恥辱」，才導致低就診率，其實只要經過情緒支持和用藥，憂鬱症都會改善，規律服藥一段時間、待血中藥物濃度穩定後，大腦會逐漸恢復正常，即使最嚴重的憂鬱症，在治療兩周到一個月後，症狀也會慢慢改善，「持續治療很重要，千萬不要中斷。」

他強調，憂鬱症患者家屬扮演重要角色，要配合醫師，不要對患者過度操控，也不要不理會，「盡量少說多傾聽、多關心。」