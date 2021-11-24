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精煉植物油恐致癌 棕櫚油最危險

修瑞瑩、楊雅棠
植物油高溫精製過程會產生三種有害物質，特別是添加棕櫚油的各式糖果、餅乾等。(記者葉信菉／攝影)
植物油高溫精製過程會產生三種有害物質，特別是添加棕櫚油的各式糖果、餅乾等。(記者葉信菉／攝影)

植物油高溫精製會產生二單氯丙二醇酯、三單氯丙二醇酯、縮水甘油酯等可能致癌與危險物質，台灣成功大學進行兩年研究發現，添加棕櫚油的各式糖果餅乾及嬰兒奶粉，其三物質含量遠超過歐盟標準，對嬰幼兒與青少年健康有很大負面影響，但目前全球都未對棕櫚油使用提出限制。

成大環境醫學研究所環境微量毒物中心主任李俊璋說，縮水甘油酯已經國際癌症研究署列為「人類極有可能致癌物」，三單氯丙二醇酯列「人類可能致癌物」，還會傷害腎臟與睪丸，二單氯丙二醇酯則傷害平滑肌、心臟。

這次研究發現，三類有害物質含量最高的前三類食品依序為油、糖果餅乾及複合食品。油品又以棕櫚油含量最高，縮水甘油酯含量超過歐盟規定的六倍、三單氯丙二醇酯超過歐盟兩倍，但李俊璋說，歐盟等先進國家都沒訂棕櫚油使用限制。研究還發現，高油、高溫烘焙又高鹽的食品，有害物質含量爆表。

研究團隊還換算出不同年齡層吃了這些食物後三項有害物質的暴露劑量，全超過歐盟規定，且年齡層愈小、暴露量愈大。

李俊璋建議政府，即使沒訂定各項食品含量標準，也應比照塑化劑訂定「企業監測指引」，讓廠商製作相關食品時有參考依據，也希望製油業者能更新製程以減少有害物產生。同時應針對油品、嬰幼兒食品、全穀雜糧類（經過烘焙再製）、乾豆堅果類、糖果餅乾類及複合食品（水餃、泡麵及漢堡等）等六大類高風險食品，進行三項物質長期監測。

歐盟 致癌 高溫

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