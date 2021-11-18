天冷也「心冷」？　季節性情緒失調這幾招協助改善

（圖片來源：健康醫療網）

你是否曾在陰雨綿綿的日子裡突覺傷感，或在天冷的季節無來由感到憂鬱？知名心靈診所院長吳佳憬解釋，秋冬時節因天氣冷、日照短，會使腦部血清素分泌量下降，進而導致情緒低落、甚至憂鬱等問題，而此類因天氣變化影響情緒的現象，又被稱為「季節性情緒失調」，也是秋、冬兩季身心科診間最常遇到的情況。

高緯度國家常見 但台灣 冬雨連綿也會影響

吳佳憬院長表示，因季節性情緒失調跟日照時間有關，故高緯地區的國家發生率較高，以幅員廣闊且跨多緯度的美國 為例，發生率約位於1%-10%之間。而以台灣本土而言，受多雨、潮濕氣候影響，發生率平均也有1.5%左右，且以20、30歲女性為多。

症狀持續兩週以上 建議就醫尋求專業評估

如何判斷自己是否有季節性情緒失調？吳佳憬院長提醒，若民眾自覺下列症狀出現且持續兩週以上，而至春夏又自然好轉，並且連續幾年都觀察到同樣現象，就有極大可能為「季節性情緒失調」。

常見症狀：

（1）心情沮喪、情緒低落

（2）注意力不易集中

（3）提不起勁、易感疲倦

（4）食慾、食量上升或體重大幅增加

（5）每逢秋、冬，有失眠 、焦慮現象

注意日常「兩大項」 多接近大自然助緩解情緒

若症狀嚴重影響生活，患者多還是需依靠藥物治療，協助增加血清素。但如果症狀輕微，也可藉由調整日常行為改善，例如：

（1） 建立日夜規律性，保持體內生理時鐘正常運轉。

（2） 多進行戶外活動，增加人體接觸日光時間。

吳佳憬院長提醒，秋冬天氣冷又常下雨，民眾常因此待在家裡不出門，若本身就有憂鬱傾向，可能反導致讓血清素更加不足的惡性循環。秋冬時只要做好保暖，多出門接觸大自然還是有助於緩解情緒問題。

季節變化前先「做足準備」 面對心情變化不緊張

對於本就有身心問題而造成血清素不足的患者而言，對日照時間的減少可能較一般人更敏感，若因季節變化感到情緒更加低落，此時也可注重「預防」，例如每當臨近秋冬，可與身心科主治醫師討論調整藥量，避免負面情緒爆發等突發情況。

吳佳憬院長也強調，雖秋冬兩季「季節性情緒失調」的患者比例上較多，但夏季也可能因天氣燥熱，而促使身心科患者感到焦躁、煩躁，此情形也仍屬於季節性情緒失調的範疇，患者需隨時注意有無相關症狀出現。





▲吳佳憬院長分享，秋、冬兩季看診患者多有季節性情緒失調問題



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資料來源：健康醫療網

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