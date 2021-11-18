常睡不好臉色又發黃？ 小心是氣鬱體質惹禍

（圖片來源：健康醫療網）

你也常常睡不好，甚至面色總帶有點鬱悶嗎？小心可能是氣鬱惹禍，在中醫上解釋為身體經絡中的氣運行不暢所導致，這類的人通常體型偏瘦，且面色發黃，面無光澤，若為氣鬱嚴重者，甚至面色帶有點青黃，且常唉嘆氣，又被稱為善太息。根據《醫易閑話》一書作者胡塗醫解釋，氣鬱體質者還容易咽喉不利，也就是梅核氣，總感覺咽部有異物，部分女性甚至經前會有比較明顯的乳房脹痛和小腹脹痛，都可能與氣鬱體質有關。

判別是否為氣鬱體質 從平時情緒開始觀察

但要如何判別自己是否為氣鬱體質呢？作者胡塗醫在書中說明，包括是否常無端感到悶悶不樂、情緒低沉，尤其秋氣帶來的氣鬱，更容易焦慮煩躁，導致心肺方面的疾病，或是容易精神緊張、多愁善感、易受驚嚇等情緒，會有這樣的現象一方面可能是父母中的一方或雙方天生帶有憂鬱氣質，或小時候不幸經歷過比較大的壞事，導致自信心受打擊等都可能造就氣鬱體質。

多練習古傳中醫「顫抖功 有著改善氣鬱體質

胡塗醫作者解釋，有氣鬱體質的人平時可多吃如韭菜、茴香菜、大蒜、刀豆、佛手、柳丁、橘皮等行氣的食物，少吃泡菜、烏梅、楊梅、草莓、楊桃、酸棗等收斂酸澀的食物，也可多練習古傳中醫的「顫抖功」有著改善氣鬱，女性也可藉由艾灸或按摩位於兩側乳頭正中間與胸骨中線的交接點幫助緩解氣鬱問題；另外，平時可以小喝一點茅臺以活動血脈，提高情緒。

調整積極樂觀心理狀態 改善血瘀體質困擾

不過，若為氣血運行不暢，且停而為瘀，長期下來則容易形成血瘀體質，包括皮膚暗沉沒有光澤、頭髮容易脫落、嘴唇顏色較深、舌頭青紫、眼眶暗黑，天氣冷時頭、胸、腹等部位常有固定痛點以及常覺得胃脘部飽脹難消等都屬於血瘀體質特徵。胡塗醫作者強調，針對血瘀體質者則要著力於活血化瘀，除了可多做古傳中醫的「甩煩惱心經祕法」，最關鍵則是調整積極樂觀的心理狀態，飲食上則可多多吃活血類型的食物或多喝點兒茅臺酒都有益改善血瘀問題。

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