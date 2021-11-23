我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

10-11點「黃金時段」入睡 降低心臟病風險

王郁婷
黃金時段入睡能降低心臟病風險。(Getty Images)
黃金時段入睡能降低心臟病風險。(Getty Images)

一項重要研究顯示，在晚上10點到11點間的「黃金時段」入睡，可以降低罹患心臟病的風險。科學家發現，就寢時間與心臟病發作、中風之間存在關聯，尤其對女性來說，熬夜的風險更大。

英國每日郵報報導，埃克塞特大學（University of Exeter）研究人員表示，在午夜後才入睡可能損害心臟的原因，在於晚睡的人可能因此看不到晨光，擾亂生理時鐘。研究追蹤超過8萬8000名年齡在43到74歲之間的英國成年人，參與者配戴追蹤器一周，以監測入睡和醒來的時間，並回答有關個人生活方式的問卷，將此資料與他們近五年來心血管疾病、心臟病發作、中風和心臟衰竭的醫療紀錄比對。

研究發現，那些每晚在10點到10點59分入睡的人，罹患心臟病的機率最低；晚上11點到午夜之間睡覺的人風險高出12%；午夜後才就寢的人則高25%；而在10點前就入睡的人，罹病率則高出24%。

主要研究者普蘭斯博士說：「我們的研究顯示，最佳入睡時間是在身體24小時周期中的特定時間點，提前或延後都可能對健康有害。」而研究中，就寢時間與心臟病風險的關聯，在女性身上最明顯，可能是由於荷爾蒙差異和更年期所致。

這項發表在《歐洲心臟雜誌》上的研究得出的結論是，鼓勵人們保持規律的就寢時間，可以用「最低成本」預防心臟病。

心臟病 中風 英國

上一則

膽固醇過低要小心 研究：可能因此誘發失智症

下一則

巴金森病長期抗戰 及早發現延緩病程

延伸閱讀

心臟靜脈中心提醒靜脈曲張危害性

心臟靜脈中心提醒靜脈曲張危害性
心臟病未控制好又開車久坐…肺栓塞險喪命

心臟病未控制好又開車久坐…肺栓塞險喪命
越來越多研究：日光節約時間傷身 增心臟病、車禍風險

越來越多研究：日光節約時間傷身 增心臟病、車禍風險
心臟病未控制好又開車久坐 男子肺栓塞險喪命

心臟病未控制好又開車久坐 男子肺栓塞險喪命

熱門新聞

南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19
耶魯大學公共衛生學院一份報告指出，每天保持閱讀習慣，有利於延年益壽。(Pexels)

快看世界／研究證實：每天讀書 可延年益壽

2021-11-19 15:35
咖啡。圖：pixabay

歷時11年研究 喝茶與咖啡可降低中風失智風險

2021-11-17 16:18
長安醫院腎臟科醫師阮國彰說，50歲林姓病患經藥物調整、減藥，遵照醫囑，經過一年的治療，腎功能指數由7降到5以下，不必洗腎了。圖／長安醫院提供

50歲老闆躲過洗腎命運 醫：牢記5字訣盡早就醫

2021-11-19 05:07
嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，關節受損後會對溫度改變較敏感，天冷時血管收縮、血流量減少，導致血液無法將發炎物質帶走。記者莊祖銘／攝影

天冷關節痛可能是它作祟 醫師教你一招馬上止痛

2021-11-18 05:24
（圖：健康醫療網提供）

慢性蕁麻疹與飲食無關 醫：「這個」才是誘發主因

2021-11-20 01:45

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭