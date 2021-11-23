10-11點「黃金時段」入睡 降低心臟病風險

黃金時段入睡能降低心臟病風險。(Getty Images)

一項重要研究顯示，在晚上10點到11點間的「黃金時段」入睡，可以降低罹患心臟病 的風險。科學家發現，就寢時間與心臟病發作、中風 之間存在關聯，尤其對女性來說，熬夜的風險更大。

英國 每日郵報報導，埃克塞特大學（University of Exeter）研究人員表示，在午夜後才入睡可能損害心臟的原因，在於晚睡的人可能因此看不到晨光，擾亂生理時鐘。研究追蹤超過8萬8000名年齡在43到74歲之間的英國成年人，參與者配戴追蹤器一周，以監測入睡和醒來的時間，並回答有關個人生活方式的問卷，將此資料與他們近五年來心血管疾病、心臟病發作、中風和心臟衰竭的醫療紀錄比對。

研究發現，那些每晚在10點到10點59分入睡的人，罹患心臟病的機率最低；晚上11點到午夜之間睡覺的人風險高出12%；午夜後才就寢的人則高25%；而在10點前就入睡的人，罹病率則高出24%。

主要研究者普蘭斯博士說：「我們的研究顯示，最佳入睡時間是在身體24小時周期中的特定時間點，提前或延後都可能對健康有害。」而研究中，就寢時間與心臟病風險的關聯，在女性身上最明顯，可能是由於荷爾蒙差異和更年期所致。

這項發表在《歐洲心臟雜誌》上的研究得出的結論是，鼓勵人們保持規律的就寢時間，可以用「最低成本」預防心臟病。