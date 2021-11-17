冬季遵循蟄伏閉藏 採取伏藏養生助潤養五臟

秋季養生之道是養肺潤燥與保溫。(取材自健康醫療網)

秋冬季節到來，在中醫角度來看，秋天是體內陰陽出現「陽消陰長」的過渡時期，因此又為「秋燥」，這時容易傷肺，若不注意養生就容易引發咳嗽、口乾舌燥、鼻乾出血、皮膚乾燥龜裂等症狀。台灣安南醫院中醫部唐偉誠醫師指出，「立冬」到「大寒」間則為冬季，中醫認為冬季跟腎相應，因此飲食則應以滋陰補陽為主，雖宜熱食，但應避免燥熱辛辣等食物，以免化熱傷陰。

秋季重養肺潤燥 可多吃滋陰潤燥食物

事實上節氣交替的過程，以中醫角度來看，會出現「陽氣漸收、陰氣漸長」，以秋季為例，隨著氣溫逐漸變低，常誘發肺炎、支氣管炎、哮喘或腦血管疾病，也會使精神出現不愉快、易激動、乏力、失眠 等情況。唐偉誠醫師說明，秋季養生之道是養肺潤燥與保溫，飲食上除了攝取足夠水分，也可多吃滋陰潤燥食物，減少攝取辛辣、寒涼食物，平時可多做腹式呼吸保養肺臟跟穩定情緒。

冬季可多吃溫養食物 保持規律作息

唐偉誠醫師解釋，至於冬季在中醫的角度上，這時應遵循自然界「蟄伏閉藏」規律，採取「伏藏」的養生方法使精氣內聚來潤養五臟，平常可多吃溫養食物，像是南瓜、桂圓、核桃 、栗子等蔬果，或紫米、黑豆、黑芝麻、黑木耳等食材，且注意保暖，尤其長輩在保暖時不能過於臃腫避免因行動較不便增加意外機率，且保持規律生活作息，配合適當運動，以幫助身心舒壓。

養成實踐養生習慣 有助維持健康

此外，許多人喜愛在秋冬季節享受火鍋，但應注意避免喝下大量火鍋高湯，降低誘發痛風、心血管疾病 等症狀。唐偉誠醫師建議，平時在運動上也可選擇如太極拳、各式氣功、瑜伽、快走、慢跑等聚氣收斂且放鬆緩慢運動，並配合打坐、冥想和呼吸吐納等方式幫助寧心安神，白天也可讓頭頸、背部及手心曝曬陽光至少30分鐘保暖身體，透過平時身心平衡與實踐養生的方法，更有助於維持健康。

【延伸閱讀】

進補後失眠、口腔潰瘍？ 中醫：２體質當心傷身

秋冬火鍋季來襲 火鍋料、湯粉到底能不能加?

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51913

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw