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冬天防痛風 留意食材食量

鄭國樑
林盈光醫師建議多喝水、多排尿，控制高普林食物的攝取預防痛風。（圖：聯新國際醫院提供）
林盈光醫師建議多喝水、多排尿，控制高普林食物的攝取預防痛風。（圖：聯新國際醫院提供）

25歲蔡先生與友人聚餐大啖螃蟹火鍋配啤酒，半夜右手指關節突然紅腫抽痛，到醫院檢查是痛風發作，難以置信自己年紀輕輕竟然痛風上身。

台灣中壢聯新國際醫院腎臟科醫師林盈光指出，冬天不少人痛風發作，經常發生在大吃大喝之後，但飲食只是導火線，真正元凶是長期尿酸過高。冬天末梢循環變差，如果水喝不夠、排尿少，尿酸較易產生結晶；如果又吃進大量海鮮、肉類和酒精，則尿酸瞬間飆高而誘發痛風。

林盈光表示，尿酸是身體代謝過程的廢物，溶於血液進到腎臟再隨尿液排出，當尿酸含量過高，將與鈉結合成尿酸鹽結晶沉積體內，常見於手指和腳部的末端關節，一旦出現紅腫熱痛症狀，就是痛風發作。

痛風主要風險族群是40歲以上中年男性，林盈光說，近年來有年輕化趨勢，主要和肥胖、飲食、生活型態有關；女性更年期停經後缺乏女性荷爾蒙保護也應提高警覺。個案蔡先生體重破百，飲食不節制，又愛含糖飲料，平時不運動，造成年紀輕就痛風發作。

高尿酸血症幾乎沒有不適症狀，卻是健康的不定時炸彈，即使未發生痛風，尿酸鹽結晶也可能隨機沉積在心臟、血管、腎臟等處，增加動脈硬化、心血管疾病、心肌梗塞、腎結石、腎臟纖維化的風險。

如何避免高尿酸血症與痛風，林盈光醫師建議多喝水、多排尿，控制高普林食物的攝取，例如海鮮、紅肉、動物內臟，長得快的蔬菜如豆芽菜、蘆筍、香菇、醃漬類及加工食品，酒類特別是啤酒及烈酒；多吃蔬果、多攝取檸檬、醋和低脂牛奶，少油炸食物、少喝含糖飲料，持之以恆保持正常作息、規律運動、維持適當體重與腰圍，就有機會延緩惡化甚至逆轉改善。

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