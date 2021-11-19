看臉部顏色變化 就知身體健康狀況

臉部的顏色改變透露身體內臟病理變化。(Getty Images)

整天戴口罩 ，但別忘了關心自己的「臉色」。中醫師陳旺全提醒，臉部的顏色改變透露身體內臟病理變化，一旦出現徵兆，應及時調整與治療。例如，臉部出現青、黑兩色可能意謂有疼痛症，如有黃、紅兩色可能是熱症，如顯得蒼白則可能是寒症。

陳旺全目前也是台灣 中醫師公會全聯會名譽理事長，他說，傳統中醫運用五行五色的原理，將人體與自然環境與四季更迭、二十四節氣變化環環相扣，形成身體機能代謝的規律，這也就是五臟的運行法則。

在五色中，「赤紅紫色屬火，是心之苗；青色屬木，是苗；黃色屬土，是脾之苗；白色屬金，是肺之苗；黑色屬水，是腎之苗」，這五種正常與異常的氣色，同時也是人體內五臟六腑正常生理，或生病時的外顯狀況，可說是五臟六腑精微的外象。

所以，大家可觀察一下自己的臉色偏向。臉色發黑、無光澤，可能是腎功能障礙的問題。臉色發白，可能有肺虛及呼吸道較弱的問題。臉色發黃，有可能是脾胃消化道的問題。臉色過度發紅，多半有心血管疾病 及腦血管疾病的問題。如是臉色發青，可能有肝臟或疼痛的問題。當然，有些人是天生皮膚偏白晰，有人則天生黑黃皮。陳旺全提醒，要特別注意「短期內」臉部顏色的變化。

陳旺全建議，不同臉色的人，可考慮對應傳統中醫對五色食物的各自不同的屬性與功效，攝取天然蔬果及五榖來養生。