冬季癢 勤擦乳液補水保濕

預防冬季癢，洗澡完立刻擦保濕乳液。（Getty Images）

氣溫逐漸轉冷，不少人會選擇吃鍋、喝酒、洗熱水澡來取暖，但皮膚較敏感的人，可能因此加劇乾癢問題，出現「冬季癢」症狀。台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳建議，不要在睡前喝酒或吃刺激性食物，症狀輕微者可透過基礎保養減緩不適；嚴重者除了基礎保養，還需要藥物治療。

常見小腿前側、手臂後面、背部

潘企岳說明，秋冬氣溫較低，導致人體的汗腺跟皮脂腺分泌減少，皮膚的水分減少，自然比較乾燥，而油分減少則會讓皮膚的水分更容易蒸發。加上冬天濕度較低，皮膚水分蒸發得更快，嚴重會造成乾燥性濕疹、缺脂性皮膚炎，讓原本就乾燥的皮膚變得更癢。

「冬季癢」症狀較常出現在年長者身上，潘企岳解釋，因為隨著年齡增長，皮膚會逐漸變得乾燥，產生如異位性皮膚炎等症狀；而先天性魚鱗癬病患也會因天氣變化導致症狀加重。

要如何判斷自己是冬季癢，還是其他皮膚症狀？潘企岳指出，冬季癢主要發作的部位在小腿前側、手臂後面、背部等，較容易因氣候乾燥、濕度降低而感到搔癢；若是其他皮膚狀況，膚質外觀會比較粗糙、有皮屑，沒有光澤；若嚴重到變成濕疹，甚至會有龜裂、滲出液的狀況，皮膚看起來如乾旱裂開的稻田。

不少民眾認為近年溫度變化劇烈、空氣品質不佳，一到冬季，乾癢症狀更加嚴重。潘企岳說，溫度變化確實會加重冬季癢的症狀，但空氣汙染 與過敏 性問題較為相關，過敏患者除了皮膚問題，通常還會合併其他過敏症狀，像鼻子過敏、眼睛過敏（過敏性結膜炎）、甚至氣喘等。

避高溫 沐浴 別用含皂清潔品

潘企岳指出，有許多患者冬天的時候很愛高溫沐浴，「沖熱水沖很久」，他建議洗澡水溫度勿過高，也不要洗太久，且一洗完澡就要馬上擦乳液，不然皮膚好不容易吸收到的水分就會蒸發。

醫師也提醒，「不要用含皂性的產品洗澡。」例如肥皂因去汙力較強，相對會讓皮膚變得比較乾，「身體較乾燥、不油的部位，不一定要用清潔用品」。建議洗澡時可避開皮膚乾燥處，適當清潔出油部位即可。另外，因癢感而用力搓皮膚、衣服質料不佳等，也會加重冬季癢症狀。

醫師強調，已經出現冬季癢的民眾，基礎保濕一定要做好，嚴重者還要搭配抗組織胺藥物及萬用藥膏。他說，其實濕疹治療並不難，擦藥就可緩解，但做好皮膚保濕才有加乘效果，因為發病主因之一為角質層不健全，導致皮膚乾燥，因此加強皮膚保濕、讓角質層健全、提高皮膚防護力，才能減少發病機率。

藥物方面，醫師會開立口服止癢藥或濕疹外用藥，情況嚴重者需吃口服類固醇及接受其他相關治療。

睡前喝酒 恐讓冬季癢更嚴重

另外，有些容易手腳冰冷的人，會在睡前喝點紅酒，讓身體產生熱度後，暖暖的比較好入睡，但潘企岳建議有皮膚症狀的人，不宜在睡前飲酒，因為睡覺時蓋著棉被，高溫會使皮膚變得乾燥，若睡前還吃刺激性食物或是喝酒，會讓血管擴張，冬季癢症狀更嚴重。

除了上述生活習慣，潘企岳說「放鬆心情」也是治療的一部分，有些病患的皮膚症狀是因壓力大、心情緊張引起，因此，保持身心愉悅也很重要。

冬季癢病患要擦乳液保濕，但市面上有各種乳液，該怎麼選擇也是一門學問。許多長輩認為綿羊油夠油夠保濕，但潘企岳不建議，因綿羊油是液態油，抹起來很油膩，比較推薦帶點水分的乳液。