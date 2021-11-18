鷹嘴豆抗氧化 預防心臟病、糖尿病

鷹嘴豆營養豐富。（Getty Images）

鷹嘴豆（Chickpeas）起源於中東，是近年備受營養師推崇的食物。它不僅營養豐富，也是對環境友善的作物。

談起鷹嘴豆，或許有人覺得陌生，在台灣 ，鷹嘴豆常被稱為「雞豆」、「雪蓮子」，常見於傳統市場乾貨店或素食自助餐。根據美國 農業部數據，1杯煮熟的鷹嘴豆提供269卡路里、14.5克蛋白質、4.25克脂肪和44.9克碳水化合物，以及高達12.5克的膳食纖維，超過每日建議攝入量的44%。

發表在《營養學（Nutrients）》期刊上的一項研究，經常食用鷹嘴豆或鷹嘴豆泥的人，不僅可攝取到大量纖維，還能吃到高水平的維生素A、E、C、葉酸、鎂、鉀和鐵。一杯煮熟的鷹嘴豆提供超過80%的每日錳需求，錳是人體產生能量所需礦物質，能保護細胞、支持骨骼強壯，也與凝血和免疫功能相關。根據2020年的一份研究報告，包括鷹嘴豆在內的豆類，富含抗氧化劑，與預防心臟病 、癌症和神經系統疾病有關。

鷹嘴豆不含麩質，對於麩質過敏的人也是好食物。哈佛大學公共衛生學院表示，食用鷹嘴豆和其他豆類，可降低罹患第二型糖尿病、心臟病和肥胖的風險，並增加有益腸道的細菌，以支持消化系統健康。

除了擁有強大營養，包含鷹嘴豆在內的豆類，也是對環境友善的作物，除了抗旱（豆類僅需要其他蛋白質食物十分之一的用水）、抗寒，豆類還能滋養它們生長的土地，減少對化肥的需求。

吃豆類 如何減少腹脹？

1.長期食用，身體會慢慢適應。

吃鷹嘴豆唯一的「副作用」，就像其他豆類食物一樣，容易產氣、造成腹脹問題。但有相關研究顯示，身體會慢慢適應這樣的狀況。實驗分為兩組，在八周時間內，一組每天吃半杯胡蘿蔔，一組吃半杯豆類，在第一周，大約35%的受試者表示有腸胃脹氣問題，到了第二周，只剩19%的人說仍有脹氣問題，數字隨周數下降，第八周下降到3%，與吃胡蘿蔔的對照組反應相同。

2.浸泡後濾掉水分再烹調。

在烹調上還有一個方式，可以減少腹脹。如果購買乾燥鷹嘴豆，將它們浸泡一夜，然後丟棄浸泡的水（水中含有豆類釋出的天然化合物），可減少產氣。若是購買即食的罐裝鷹嘴豆，瀝乾水分並徹底沖洗，也有助抑制腹脹。