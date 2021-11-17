羊肉爐加蘿蔔 不上火

冬天養生，不應只注重飲食進補，生活作息、正確運動、勤於保暖，都是讓身體平安過冬的要件。（本報資料照片）

華人愛冬天進補，作為一年辛勞給身體的犒賞，以恢復元氣。但現代人平時就大魚大肉，營養過剩，有必要再進補嗎？入冬的保養，不應只在飲食方面，生活作息、正確運動、勤於保暖，都是讓身體平安過冬的要件。

冬天該怎麼補？中醫師表示，若是體質偏濕熱，建議以涼補為主；且如果有出現便祕 、口乾舌燥、睡不好的問題，代表補過頭上火，可以適量添加白蘿蔔、大白菜等滋陰通氣高纖的食材，幫助身體平衡。

台灣 中醫師周宗翰表示，古代中醫理論主要發展於黃河流域一帶的中原地區，當地氣候偏乾冷，居民普遍屬於「陽虛」體質，常見症狀包含手腳冰冷、臉色蒼白、有氣無力等，體質虛弱因此較需要進補，也才有補冬的傳統。但現代人大多營養充足甚至過剩，不但沒有進補的需求，還常見「痰濕」體質，代表有高血壓 、高血糖、高血脂的三高問題，身體代謝能力不佳，無法順利排出體內的代謝廢物，過度吃補反而增加身體負擔。

現代人虛寒者少，羊肉爐、麻油雞易吃到口破、便祕。

馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩也指出，近日天氣轉涼，許多人開始大啖羊肉爐，結果來到門診表示自己口破、便祕，且整晚沒睡。這些前來門診的多屬於體質較熱的人，吃了藥燉排骨、薑母鴨、羊肉爐等，反而傷身。

常見的補品如麻油雞、薑母鴨、羊肉爐都屬於溫補。她說，養生進補原則應是「虛者補虛、寒者補溫陽」，但現代人營養好、穿得多，也大多待在室內，身體虛寒較少，除非真的出現手腳冰冷或是剛生完病，否則一昧吃補氣血、溫陽的食物，只會熱上加熱，而未補到缺乏的部分。

白蘿蔔能行氣、通氣，天麻可調理大腦，都是涼補食材。

不過，冬天難免會有想吃鍋、羊肉爐的時候，若真的想吃，瞿瑞瑩建議可添加蘿蔔、大白菜、豆腐、木耳等較滋陰潤燥的食物。尤其白蘿蔔有行氣、通氣的效果，古語也說「冬吃蘿蔔、夏吃薑」，添加蘿蔔可以健胃消食，減少因寒冬包緊緊，氣血不通的現象。

周宗翰也表示，中醫有「腎藏志，肝主謀慮」的說法，認為肝和腎可直接主宰大腦的思維和智力。而現代人工作壓力大，腦力使用的反而比體力多，適度使用中藥補益肝腎、充養骨髓，維持腦髓的正常功能，也是很不錯的補冬方向。因此他建議，常用腦過度的人也可多吃「天麻」料理，不僅可調理肝腎，也是很好的涼補食療。

另外，除了以食療方式補身之外，也要維持早睡早起的起居作息，且盡量不要吃生冷食物，如此一來才能潛藏陽氣，符合中醫所說立冬後「養藏」的原則。

中醫推薦補冬料理

天麻什錦飯

材料：天麻10克、白米100克、雞肉30克、胡蘿蔔50克、香菇1朵；醬油、黃酒、白糖，各適量。

作法：將天麻浸泡1小時左右，使其柔軟。接著，把雞肉切成碎塊，胡蘿蔔洗淨後切片，香菇泡軟後切絲。最後，將備妥食材與洗淨的米一起入鍋，放入醬油、黃酒、白糖和清水，加熱煮成軟飯即可。

功效：每日吃一次，午飯或晚飯皆可。

天麻燉烏雞

材料：天麻15克、烏骨雞1隻，薑、鹽、黃酒、味精適量。

作法：烏骨雞洗淨，在鍋中加入適量的薑、鹽、黃酒和清水，開大火煮滾，轉文火將雞肉燉至熟爛，關火保溫，最後放入天麻續燜20分鐘即可食用。另可酌加香菇和枸杞增添滋味。

功效：天麻需先浸水30分鐘，待質地柔軟後再加入湯中。不過天麻不宜久煮，以免得不到應有療效。

四神湯

材料：蓮子、淮山、芡實、茯苓，依1：1：1：1比例酌量添加；醬油、黃酒適量；排骨（或豬腸）適量。

作法：將藥材沖洗泡水後瀝掉。排骨稍微沖洗掉血水，加冷水煮到微滾，將所有材料加入鍋中煮滾，轉小火再煮約10分鐘。

功效：四神湯屬於平穩進補的食療，可調補脾胃；若脾胃功能好，也可提振精、氣、神。