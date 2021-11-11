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想生要趁早 把握30歲前「良娠」時機

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

現年38歲的謝太太與老公一同創業，為求經濟穩定，因而推遲求子計畫，直至35歲才意識到自己已成高齡產婦，錯過良娠時機，因而尋求人工生殖機構協助，選擇成功率較高的試管療程並且順利成功懷孕。但大齡生子大不易，謝太太孕程後期不幸發生子癲前症，「老公說當時的我出現子癲症狀，整個人失去意識、全身發白」，緊急送醫後，醫師評估須立即進行剖腹以保住胎兒，當時胎兒尚未足月僅36周屬早產，雖然手術後產下一對雙胞胎，不過也讓謝太太深刻體會到高齡產婦『險』象還『生』，回想起生產時面臨生死交關仍心有餘悸，感嘆如果更早開始求子計畫，或許孕程折磨會少許多，也有更多時間陪伴孩子成長。

30歲是關鍵分水嶺 想生需趁早

最佳良「娠」時機與年齡大有關係。中華民國不孕症基金會董事長李茂盛醫師表示，以女性來說，最適合懷孕年齡為25至30歲，但現代男女普遍晚婚，平均結婚年齡皆逾30歲，而女性30歲後的平均卵子數量已不到巔峰時期的5%，且排卵數量會逐年降低，「卵」實力恐成求生阻礙之一；此外，男性也可能因為生活壓力大、環境賀爾蒙等影響精蟲品質，即使性功能正常，但精子品質或數量也也會隨著年齡增長而減弱，大齡生育能力急速弱化是夫妻雙方要一起面臨的問題。

早生晚生 求子歷程差很大

李俊逸醫師說明，年齡愈大，自然受孕的機會愈小，就算進行人工生殖治療，據國健署最新人工生殖報告統計，超過七成年齡已逾35歲，即便進行人工生殖療程，懷孕率及活產率仍自35歲後急遽下滑至低於四成，且無論植入新鮮或冷凍胚胎活產率亦隨年紀增加而下跌，「年齡」顯然是求「生」成功的關鍵。李俊逸醫師強調，「生理機能不可逆，一旦年過30，最好立即不拖延時間開始求子計畫，即是掌握自我最佳良『娠』時機」。

不孕≠不能生 即時把握五查三早

根據WHO對於不孕的定義，若夫妻有規律未避孕的性行為，在一年內無法懷孕即為不孕。而35歲以上定義更嚴格，半年內無法懷孕，便視為不孕。另外，已知有不孕症的危險因子，如子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙等，亦屬不孕症。對此，李茂盛醫師也鄭重強調，「不孕不代表完全不能懷孕，而是『不容易』懷孕」，及早運用醫學技術了解男女不孕原因，經人工生殖機構專業團隊協助，幫助提高懷孕率，仍有機會能一圓家庭夢。但若能早婚早生，就能事半功倍

李俊逸醫師強調，生育能力的檢查男女一樣重要，若夫妻雙方符合以上任一條件，就應一同至生殖機構進行「孕前五查」，包括家族史檢查、男性精液精蟲檢查(如精蟲穿透力分析)、女性卵巢功能檢查(如AMH檢測)、輸卵管攝影、荷爾蒙及黃體功能檢查等，及早掌握到不孕可能性，儘早尋求生殖機構協助，就能早享人工生殖補助擴大方案，把握「五查三早」讓好孕及早報到。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51876

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