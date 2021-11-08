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一張圖看懂紫、紅、黑、綠色葡萄 熱量誰最高？

記者彭宣雅／台北報導
一張圖看懂葡萄熱量及營養。圖／李婉萍提供
一張圖看懂葡萄熱量及營養。圖／李婉萍提供

台灣榮新診所營養師李婉萍表示，最近連去早午餐店，裡頭連沙拉都出現葡萄，辦公室一起吃葡萄，還把葡萄放進冷凍庫裡，做成葡萄冰塊、葡萄冰沙；小小葡萄有各種顏色，營養熱量各不同。

李婉萍表示，葡萄含有多酚類，花青素以及類黃酮，總的說會提升抗氧化力。葡萄外皮紅紅紫紫的，其實葡萄鐵質含量不高，雖然可以提升抗氧化力，對血管保健有幫助，血液循環變好，進而讓皮膚好、氣色佳，但並不是含有鐵質的關係。

她表示，想要皮膚好吃黑皮葡萄，高血壓吃紫皮，減重可選綠皮，如果對皮膚狀態特別在意，可以吃黑皮葡萄，有較高含量的維生素E，幫助修護皮膚，讓人更光采動人。葡萄的最初代表色紫色，紫皮葡萄熱量最高，但鉀離子也高，所以如果有高血壓，紫皮葡萄就會是個好選擇。

而綠皮葡萄則是熱量最低者，還同時是葡萄裡維生素A含量最高的。維生素A對眼睛好，還能協助修復黏膜組織。常感冒、有過敏體質的人，飯後水果就來點綠皮葡萄，至於家喻戶曉的台灣在地王者巨峰葡萄，不但有以上營養素，還有獨特的風味。碩大的果肉，甘甜中帶點微酸，提升了口味的層次，也不容易膩。

李婉萍說，葡萄外面有一層白白的粉狀，有人會覺得髒髒的，但那其實是「果粉」。果粉能保護果實、防止水份散失，延長保存期限。優質葡萄會呈現果粒飽滿、大小適中，果粉分布均勻，提起時很牢固少有落果。果皮顏色深者，往往香氣足夠、成熟也會甜。吃葡萄時記得用剪刀剪，不要用拔的。因為用拔的會造成一個洞，比較容易腐爛，從果梗處剪下會更佳。

她表示，「吃葡萄不吐葡萄皮」是真的，水果的果皮，像是葡萄皮和葡萄籽，大多對環境生態是友善的。大自然會自成一個循環，皮和籽當廢棄物時皆可做為天然堆肥。對外在環境好，即使被吃下肚也對人體也是環保。因為葡萄表面有天然果粉，含的花青素含量比較高，同時也有膳食纖維，而葡萄籽也是由纖維組成。不小心吃下去不用擔心會變成葡萄樹，會在腸道增加益生菌，幫助腸道蠕動。

高血壓 台灣 過敏

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