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久坐滑手機 恐引發「眼中風」

許政榆
書田診所眼科主任廖昶斌提醒，防疫宅在家容易長時間接觸3C產品，平日記得30分鐘就要站起來活動，讓眼睛看遠方，若出現視力模糊、眼睛不適等情形，建議尋求專科醫師診斷，避免延誤治療時機。（圖：書田診所提供）
書田診所眼科主任廖昶斌提醒，防疫宅在家容易長時間接觸3C產品，平日記得30分鐘就要站起來活動，讓眼睛看遠方，若出現視力模糊、眼睛不適等情形，建議尋求專科醫師診斷，避免延誤治療時機。（圖：書田診所提供）

疫情宅在家，小心眼中風！俗稱「眼中風」的視網膜血管阻塞，雖然大多屬於不嚴重的靜脈血管阻塞，但日前出現一名青壯年男性，有嚴重視網膜中心動脈阻塞，造成近乎單眼失明的眼中風病例。

台北書田診所眼科主任廖昶斌表示，眼中風患者多數有高血壓等慢性病史，若長時間久坐可能導致血液循環不良，建議民眾坐30分鐘就要站起來多活動，避免血栓形成，提醒三高患者若突然發生視力減退或視力喪失的問題，應儘早就醫。

廖昶斌指出，眼壓控制對青光眼患者很重要，若停藥使眼壓升高，不知不覺造成視神經功能惡化，導致視野越來越小，視力越來越模糊，可能造成視神經永久受損無法挽回的遺憾。此外，糖友停藥容易造成血糖控制不佳，可能導致糖尿病視網膜病變惡化，呼籲糖友要持續控制血糖，定期回診。

廖昶斌表示，長時間、近距離使用3C產品容易造成近視度數增加，控制不好容易短時間內度數飆升。建議與醫師討論使用適合孩童的治療方式，如散瞳劑、角膜塑型片或配戴控制近視的眼鏡來減緩度數的上升，並調整線上學習的環境，將電腦接上電視螢幕，拉長與眼睛的距離，幫助緩解眼睛疲勞的問題。而長時間近距離使用3C產品，容易使飛蚊症惡化，進一步造成視網膜裂孔，甚至會視網膜剝離嚴重影響視力。

廖昶斌提醒，防疫宅在家容易長時間接觸3C產品，平日記得30分鐘就要站起來活動，讓眼睛看遠方，若出現視力模糊、眼睛不適等情形，建議尋求專科醫師診斷，避免延誤治療時機。

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