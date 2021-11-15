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「吃飯配菜」變「吃菜配飯」營養健康取代吃飽瘦22公斤

簡慧珍
周男每餐都很豐盛，進食順序先吃高蛋白質食物，再吃蔬菜，最後吃澱粉類食物。（記者簡慧珍／攝影）
周男每餐都很豐盛，進食順序先吃高蛋白質食物，再吃蔬菜，最後吃澱粉類食物。（記者簡慧珍／攝影）

民眾減重常開玩笑說「明天開始減，今天先吃了再講。」可見美食當前，減重非易事，54歲周姓男子改變飲食習慣，過去3個月光靠「吃飯配菜」變成「吃菜配飯」，都沒節食也能減重22公斤，好消息脂肪肝炎和高血壓都回歸正常，降血壓藥也停了。

周男身高174公分、原來體重97.6公斤，長期慢跑健身，就是無法減重，3個月前參加台灣衛福部彰化醫院的健康生活養成班，從課程中學到健康飲食方式，例如每周至少1天蔬食，每餐進食依序是蛋白質、蔬菜、優質澱粉類，從「吃飯配菜」變成「吃菜配飯」，以營養健康取代吃飽。

周男說，過去3個月他沒有「節食」，每餐都有蔬菜和雞胸肉、水煮蛋等6種食材，但每天三餐的份量遞減，早餐吃得最豐富，午餐在外不方便煮，於是選擇清淡便當，並以青色蔬菜為主，地瓜等根莖類取代米飯，晚餐盡量早吃，份量比中餐再少一點，如果自煮就吃多少煮多少，而不是煮多少吃多少。

周男表示，本來抱著嘗試心態做飲食控制，1個月4次課程，照著飲食原則進食，第一個月減了10公斤，維持不變，3個月共減22公斤，他回醫院體檢，脂肪肝炎和高血壓都回到正常，醫師說他可以停止服用降血壓藥。

彰化醫院個管師洪雅琳說，學員3餐吃的東西都要LINE到群組，相互監督、約束、鼓勵，醫師、心理師、個管師即時回饋，以「減重有伴不孤單」方式支持減重者建立正確生活習慣，周姓學員第一個月減重10公斤，接下來兩個月減重12公斤，體脂從30.4降到20.9，再搭配運動，使身體肌肉更結實，不至於因減重而肌肉皮膚鬆垮。

減重 高血壓 蔬菜

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