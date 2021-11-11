我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

避免運動傷害 中年人別忘熱身、收操

林佳彣
柔軟度訓練可以維持肌腱彈性、適當的神經反射。(記者林佳彣／攝影)
柔軟度訓練可以維持肌腱彈性、適當的神經反射。(記者林佳彣／攝影)

重訓、單車、馬拉松運動蔚為流行，伴隨而來的運動傷害不可輕忽。台灣運動醫學會榮譽理事長葉文凌表示，有別於年輕族群的1比1，中年人的急性和慢性運動傷害比例上升為1比9，這與年紀增長、肌力和柔軟度隨之下降有關。

運動前熱身、運動後收操，可作為柔軟度訓練。(記者林佳彣／攝影)
運動前熱身、運動後收操，可作為柔軟度訓練。(記者林佳彣／攝影)

肌力和柔軟度下降

步入中年，易發生運動傷害，尤其是慢性運動傷害，主因多為肌力和柔軟度下降。葉文凌指出，肌力下降包含肌肉的質和量，指的是肌肉量變少和收縮力不足；柔軟度方面，軟組織的彈性、肌腱裡的神經反射也會隨著年紀下降。他建議，可從兩面向搭配進行，適當有氧運動有助於增加肌肉的質量，其次是柔軟度訓練，以維持肌腱彈性、適當的神經反射。

葉文凌指出，大塊肌肉的活動加上心跳上升到一定區間，就叫做有氧運動，且每人狀況會隨年齡變化，最大心跳率可藉公式計算：（220－年齡）x0. 7，建議每人有氧運動每周至少需150分鐘，才能達到增肌效果。

除了有氧運動，葉文凌說，還要進行柔軟度訓練，即伸展運動，「運動前的熱身、運動後的收操，做到這兩者就夠了。」

有氧運動搭配伸展運動，加上適量蛋白質補充，才能有效減少慢性運動傷害。(記者林佳彣...
有氧運動搭配伸展運動，加上適量蛋白質補充，才能有效減少慢性運動傷害。(記者林佳彣／攝影)

加強蛋白質補充

另外，蛋白質補充也很重要，中年人尤其要加強，補充量則和體重有關。葉文凌說，一般人純蛋白質需求量是體重每公斤0.8公克到1.2公克；中年的運動員標準得拉高為1.2公克，若有重訓者則為1.5公克。

葉文凌說，肉類不只蛋白質，還有水、脂肪、碳水化合物、有機物等，像雞豬牛肉的純蛋白質占比22%到28%不等。他以體重70公斤、有重訓習慣的男性為例，純蛋白質就要105公克，須進食大約4倍重的肉量，即420公克。

有氧運動搭配伸展運動，加上蛋白質補充，才能有效減少慢性運動傷害。葉文凌表示，急性運動傷害著重在柔軟度、肌力訓練，以及包紮、保護，「熱身運動和收操一定要做得夠。」

台灣運動醫學會榮譽理事長葉文凌說，中年人慢性運動傷害主因為肌力和柔軟度下降。(記...
台灣運動醫學會榮譽理事長葉文凌說，中年人慢性運動傷害主因為肌力和柔軟度下降。(記者林佳彣／攝影)

肌肉 台灣 運動員

上一則

想生要趁早 把握30歲前「良娠」時機

下一則

紐約人如何選擇優質、可負擔健保？線上講座12/11直播

延伸閱讀

防疫關在家太久 解封登山膝蓋卻卡卡？醫師建議這麼做

防疫關在家太久 解封登山膝蓋卻卡卡？醫師建議這麼做
聖地牙哥研發「泛新冠疫苗」 能夠對抗SARS、MERS

聖地牙哥研發「泛新冠疫苗」 能夠對抗SARS、MERS
肌肉流失嚴重會影響生命 這4招 讓你遠離肌少症

肌肉流失嚴重會影響生命 這4招 讓你遠離肌少症

想補鈣 肉不能吃太多 多吃反令鈣流失

想補鈣 肉不能吃太多 多吃反令鈣流失

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？

2021-11-09 00:45
葡萄。圖：pixabay

一張圖看懂紫、紅、黑、綠色葡萄 熱量誰最高？

2021-11-08 04:56
營養師表示，吃泡麵要加入至少兩至三個拳頭量的蔬菜量。(本報資料照片)

高鉀幫助排鈉 泡麵加料 3種蔬菜最配

2021-11-06 02:00
台中榮總皮膚科醫師翁毓菁說，人的身上有大大小小的痣，當它的顏色、型狀、大小有變化時，應該盡快找皮膚科醫師診斷。記者黃寅／攝影

身上的痣若有這5種變化 醫師：趕快就醫提防癌化

2021-11-07 06:06
南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19
奇美醫學中心神經內科主治醫師葉珀秀利用「頸部動脈超音波」觀測患者頸動脈硬化、鈣化、狹窄程度，她提醒季節交替日夜溫差大，尤其要注意。圖／奇美醫學中心提供

天氣變冷 頸部動脈內壁厚 醫師：季節交替注意腦中風

2021-11-07 04:24

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准