冬天溫補 腸胃弱可吃四神湯

奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾提醒冬天進補，應循序漸進和對症進補。（圖 ：奇美醫院提供）

天氣漸漸轉冷，又是進補好時節，許多人開始食用薑母鴨、燒酒雞、麻油雞、羊肉爐等進補。但中醫師強調，冬天宜「溫補」，採循序漸進、對症進補方式，才有利於營養吸收，否則只是加重胃腸負擔，淪為「愈補愈虛」窘境。

台南永康奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾說，民眾常誤以為天氣冷就應大量溫補以禦寒，但現代人多是營養過剩、忙碌、少運動的生活飲食型態，體內常有鬱熱，且經過炎熱夏季及乾燥秋季後，陰液受損，加上天冷活動量減少，就會產生「外寒內熱」，若大肆助陽，容易發生失眠 、口腔潰瘍、便祕 、痔瘡、皮膚紅疹等上火症狀。

梁祐爾指出，低溫會刺激胃酸分泌，但胃部蠕動反而減緩，食物容易積滯，對平常消化不良或食欲不振者來說，冬天進補的重點，則是恢復胃腸功能。建議可食用由茯苓、淮山藥、蓮子、芡實等藥材組成的「四神湯」，有利於具補脾陰、厚實腸胃。

但有兩類體質的人進補時尤需謹慎：體瘦、長期晚睡、大便偏乾、易皮膚過敏或長痘痘、身體燥熱、舌頭細瘦且舌色紅、舌面有裂紋，屬於中醫「陰虛有熱」體質者；或肥胖 、飲食油膩、臉易出油、身體困重或痠重、大便軟黏、舌頭形狀胖而舌苔厚，屬於「痰濕內盛」體質者。梁祐爾建議，可用清補、通補方式，選擇甘潤生津又好消化食材，如百合、杏仁、蓮藕、山藥、木耳、大白菜、白蘿蔔等食補，痰濕重者則加砂仁、白豆蔻、薏苡仁等進補。

立冬後，氣溫變化大，也是呼吸道、心血管疾病的好發季節。梁祐爾表示，此時養生應著重「養陰藏陽」原則，天寒時可適度補充桂圓、肉桂、羊肉、丁香等溫中散寒的食材，但也不要過度燥熱。此外，適當運動鍛鍊和腦力活動，注意調整好飲食消化，才有益於養生。