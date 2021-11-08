3族群易罹乾眼症 3茶飲可多喝

上班族、外食族、更年期後三種族群，特別容易有乾眼症。（本報資料照片）

秋燥時節抱怨眼睛乾燥或痠澀的患者越來越多，雙眼特別是眼角膜部分，經常是依靠淚腺供給水分，通過眨眼，使淚水變成一層淚片分散到眼角膜，保持眼睛舒服。中醫師賴睿昕說明，所謂乾眼症是指由於眼淚的減少或者淚腺功能下降，導致眼睛表現有乾澀，灼痛感，眼屎較多，其他伴隨症狀還有頭痛、煩躁、疲勞、注意力難以集中，嚴重時會發生角膜軟化穿孔，在檢查時常常可以看到有眼結膜慢性充血的狀況。

仔細觀察乾眼症患者以及乾燥症患者的體質，會發現其實他們並不是全身都缺水的，相反的，在很多部位，會有水腫的情況，尤其是手指關節、內眼角、下眼瞼、頭皮等部位。賴睿昕說，有些地方缺水（乾眼），有些地方卻水腫，表面上看起來很矛盾，但背後的答案就呼之欲出了：就是因為身體水分的輸送和分布有問題，造成身體水分分布不平均的狀況，所以中醫治療上就是要幫助身體利用水分代謝循環上回復正常。

賴睿昕表示，中醫在治療上著重於人的整體因素，認為眼睛乾澀有時與身體臟腑的不協調有關，也就是著重患者身體的內部問題，即身體與眼睛的密切關聯；希望藉由恢復患者全身的生理機能，來調節淚液的分泌以及眼睛周圍的循環，中醫治療，從整體出發。中醫認為淚液是人體津液分布指標之一，因此要改善乾眼症狀，首先要從津液的生成及分布著眼。

此外，中醫理論「肝開竅於目」、「肝腎同源」，因此重視養肝血、滋腎陰。

而現在社會有三種人特別容易有乾眼症，賴睿昕提醒更年期後、上班族、外食族要注意，並建議三種補水茶飲改善症狀。

1.老年人

肝腎陰虛：頭暈耳鳴、腰膝軟痛、夜寐多夢、月經不調。

解決：補肝益腎

茶飲：益腎養肝茶

枸杞子、麥冬各3錢，以500cc熱開水沖泡飲用，有助於補益腎精，滋補肝血的作用。

2.上班族

本身處於冷氣房乾燥的環境，冷氣房，平時緊盯螢幕用眼過度，就容易產生肺陰不足體質；平時可能還會有乾鼻燥、嗆咳少痰、皮膚乾燥。

解決：生津袪燥

茶飲：潤燥明目茶

沙參、百合、桑葉各2錢，以500c.c熱開水沖泡飲用；可滋陰潤燥，益精明目

3.年輕族群

常常外食，熬夜晚睡，飲食喜食烤辣炸就容易產生脾胃濕熱體質；伴隨症狀還有口臭口膩、口苦口渴、納呆嘔惡、腹痞脹痛等。

解決：利濕清熱

茶飲：葛根菊花茶

材料：葛根5克、菊花1克、綠茶1克、冰糖適量。

作法：將所有材料混合後，用滾水沖泡30秒後倒掉水分，再次加入滾水，加蓋燜5分鐘，放入適量冰糖調味即可。

說明：菊花清利頭目，通七竅的作用與葛根、綠茶合用，可增加清熱利濕。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)