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常自我檢測 戰勝更年期

許政榆
失眠、熱潮紅或盜汗、容易疲倦、性慾減退及性交時疼痛，是更年期常見症狀。(Getty Images)
失眠、熱潮紅或盜汗、容易疲倦、性慾減退及性交時疼痛，是更年期常見症狀。(Getty Images)

女性更年期症狀多元，讓許多婦女難以分辨，常出現「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。台灣更年期健康學會建議，透過「更年期快篩-3不5時就醫諮詢標準」自我檢測，及健康識能口訣「心動舒食」，幫助婦女預防及減緩更年期不適。

台灣45至59歲的婦女，超過八成面臨更年期困擾，根據2006至2016年撥打更年期諮詢專線資料分析，發現婦女更年期症狀，嚴重度前五名包括失眠、熱潮紅或盜汗、容易疲倦、性欲減退及性交時疼痛。台灣人平均停經年紀為49.6歲，停經後的更年期不適程度比停經前高。

過去為職業婦女的黃女士，40多歲時就出現亂經、熱潮紅、盜汗等症狀，經過同學提醒，才知道是受更年期影響，撥打更年期諮詢專線，聽從諮詢人員建議，定期回診心臟科及參加更年期成長營，透過打太極拳、轉換心情，減緩更年期的不適。

另一位更年期女士曼青，為音樂和預防醫學老師，透露自己及早透過均衡飲食、適當運動及充足睡眠，幸運地沒有更年期不適，此外還沒進入更年期時，她先撥打更年期諮詢專線，詢問了解更年期相關症狀，為自己的更年期生活「超前部署」。

台灣更年期健康學會理事長李奇龍表示，許多婦女不知道自己是否已進入更年期，以及對就醫有所疑慮，台灣更年期健康學會因此提供更年期快篩──「3不5時」就醫諮詢標準，提供婦女自我檢視的方針。

根據統計，婦女更年期症狀困擾前五名，包括健忘或注意力不集中（66.9）、容易疲倦（66.5）、失眠（59.6）、沮喪或情緒起伏（58.5）、背痛（58.2）。

李奇龍說，若婦女有任一症狀，如心悸熱潮紅感覺不適、月經周期不正常、每晚頻尿超過三次等明顯不適症狀，建議婦女可先尋求婦科醫師協助與討論。

另外，更年期四大健康識能口訣「心動舒食」，幫助更年期婦女預防及減緩更年期不適，養成健康好習慣。

1.「心」揪友談心：與親人朋友分享，把心事說出來，。

2.「動」規律運動：養成規律運動，每周達150分鐘身體活動量，如健走、快走、騎自行車等，增加骨質密度和強健肌肉， 降低跌倒的發生。

3.「舒」放鬆舒緩：建立樂觀的人生態度，適時紓解壓力，如 閱讀、聽音樂、冥想等溫和及放鬆身心的活動。

4.「食」均衡飲食：多攝取高鈣深綠色蔬菜及豆製品、適量水 果與天然食物，遵守用低油、低糖、低鹽及高纖飲食原則。

更年期快篩──「3不5時就醫諮詢標準」自我檢測，幫助婦女預防及減緩更年期不適。（...
更年期快篩──「3不5時就醫諮詢標準」自我檢測，幫助婦女預防及減緩更年期不適。（圖：台灣更年期健康學會提供）

台灣 失眠 檢測

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