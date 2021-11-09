我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

登山膝蓋緊痛卡卡 醫生建議這麼做

鄭維真
台南市立醫院中醫部醫師翁瑞陽指出，膝關節是連接大腿與小腿的樞紐，若有受損症狀就會以膝蓋疼痛表現，需要專業醫師詳細評估才能夠找到確切的病灶。(圖：台南市立醫院提供)
台南市立醫院中醫部醫師翁瑞陽指出，膝關節是連接大腿與小腿的樞紐，若有受損症狀就會以膝蓋疼痛表現，需要專業醫師詳細評估才能夠找到確切的病灶。(圖：台南市立醫院提供)

近年登山風氣盛行，但一名61歲王先生在疫情嚴峻之後，就待在家久未運動，最近疫情趨緩與家人走登山步道，回家後卻發現大腿後側隱隱作痛，隔天膝蓋內側也逐漸有緊痛感，活動時甚至會卡住，熱敷的效果也有限，趕緊就醫。台南市立醫院中醫部醫師翁瑞陽表示，因久未運動肌力會減退，建議登山前需依個人程度進行適當強度的訓練，並先熱身，才能避免運動傷害。

翁瑞陽說，王先生的不適發生在屈膝後，向前跨步時觸發，壓痛點在大腿中線偏內側的上半部，且按壓臀部坐骨結節處時也會有痠痛感，診斷為內側膕旁肌群的緊繃，於是取膀胱經的殷門及承扶行瀉法，出針後配合藥薰，經六次治療後大致恢復。

翁瑞陽指出，膝關節是連接大腿與小腿的樞紐，有許多重要的肌腱附著，若有受損症狀就會以膝蓋疼痛表現，症狀往往相當雷同，需要專業醫師詳細評估才能夠找到確切的病灶。

醫師提醒，久未運動肌力往往會減退，建議登山前需依個人程度進行適當強度的訓練，登山前須評估自身體能狀況，規畫適當行程，配合熱身，才能避免運動傷害。運動後肌肉痠痛雖是常見情形，但若局部痠痛持續時間較長，且伴隨活動度受限，就可能是運動傷害，應盡早就醫，避免症狀持續惡化。

疫情 步道 肌肉

上一則

「硬不起來」聽偏方注蠟油 32歲男下體腫成「紅香腸」

延伸閱讀

防疫關在家太久 解封登山膝蓋卻卡卡？醫師建議這麼做

防疫關在家太久 解封登山膝蓋卻卡卡？醫師建議這麼做
退化性關節炎「年輕化」關節卡卡、疼痛都是警訊

退化性關節炎「年輕化」關節卡卡、疼痛都是警訊
全智賢王牌護林員發威 「智異山」首播開紅盤

全智賢王牌護林員發威 「智異山」首播開紅盤
走路卡卡… 重訓不當 退化性關節炎提早報到

走路卡卡… 重訓不當 退化性關節炎提早報到

熱門新聞

南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19
營養師表示，吃泡麵要加入至少兩至三個拳頭量的蔬菜量。(本報資料照片)

高鉀幫助排鈉 泡麵加料 3種蔬菜最配

2021-11-06 02:00
（圖：健康醫療網提供）

脂肪瘤需要切除嗎？醫列「3條件」符合快就醫

2021-11-02 01:00
台中榮總皮膚科醫師翁毓菁說，人的身上有大大小小的痣，當它的顏色、型狀、大小有變化時，應該盡快找皮膚科醫師診斷。記者黃寅／攝影

身上的痣若有這5種變化 醫師：趕快就醫提防癌化

2021-11-07 06:06
葡萄。圖：pixabay

一張圖看懂紫、紅、黑、綠色葡萄 熱量誰最高？

2021-11-08 04:56
奇美醫學中心神經內科主治醫師葉珀秀利用「頸部動脈超音波」觀測患者頸動脈硬化、鈣化、狹窄程度，她提醒季節交替日夜溫差大，尤其要注意。圖／奇美醫學中心提供

天氣變冷 頸部動脈內壁厚 醫師：季節交替注意腦中風

2021-11-07 04:24

超人氣

更多 >
中國豪賭客 賭場進出1億現金

中國豪賭客 賭場進出1億現金
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人