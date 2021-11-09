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工作狂把握時間 快走當運動

陳俊智
快走的速度則因人而異，但原則是走久會流汗，才代表身體有在運動。(Getty Images)
快走的速度則因人而異，但原則是走久會流汗，才代表身體有在運動。(Getty Images)

「樂在工作，心情自然愉悅。」台北榮總桃園分院院長盧星華笑稱，他把完成博士後論文和研究、做好醫療和行政工作、改善醫院醫療環境品質，當作解鎖人生成就，從中找到喜悅。他算是工作狂，平時會快走運動，藉此鍛鍊身體，保持一定的活力與健康。

國中時曾是桌球校隊的盧星華，現在偶爾會陪孩子打籃球，但最常做的運動還是快走。他表示，當醫師後，因為救人工作一刻都不能耽誤，移動必須快，加上工作忙碌，因此養成快走的習慣。

「身體累了需要休息，腦袋累了也需要喘口氣。」盧星華發現，快走過程中，他只會注意腳踩的每一步是否踩穩，不會花太多心力去想其他事情，有時甚至接近放空程度，當思緒重新歸零，再思考想要解決的問題，有時還會獲得更好的想法或做法。

盧星華說，快走比較不受空間、場域及設備限制，只要有空閒時間，隨時可以行動，想停就停，自由度相當高。快走的速度則因人而異，但有個簡單的大原則，就是走久會流汗，才代表身體有在運動。「運動流汗代表身體在排毒，體溫增加有助於細胞活化，若適當補充水分及充足睡眠，就能提高免疫力，達到預防疾病效果。」

現代人工作繁忙，但保健的方法很多，且很簡單。盧星華建議大家，把握機會多運動，如果不趕時間，搭捷運或公車可以提前一、兩站下車，以快走方式抵達目的地，不僅維持身體健康，也能達到運動休閒的效果。

工作 捷運 免疫力

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