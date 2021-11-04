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關節比氣象台還準 天氣一變痠痛 醫師教8招預防

李育豪／台灣新國民醫院復健科醫師
泡熱水可讓關節周圍的組織變軟，進而改善關節僵硬疼痛。（本報資料照片）
泡熱水可讓關節周圍的組織變軟，進而改善關節僵硬疼痛。（本報資料照片）

天氣轉涼，身體似乎比氣象台還要準確，您的關節是否感到痠痛？小心退化性關節炎或風濕性關節炎發作。

科學證據指出，氣候的改變可能真的與關節痛有關，例如氣壓變化、日夜長短變化、生物時鐘改變，氣溫、濕度變化、季節性的過敏原出現等，都會造成慢性關節炎、氣喘、纖維肌痛症、偏頭痛症狀的嚴重度或頻率加劇。

下雨前的氣壓降低，可能會使肌肉肌腱的張力改變，造成關節的負擔增加，溫度的降低則會讓關節內液體的潤滑效果變差，引起關節僵硬疼痛。天氣變壞會導致日常活動減少，無法出門運動、踏青，會使得關節更僵硬。而陰冷的天氣也可能讓情緒較為低落，讓關節疼痛感更加明顯。

1.保持身體活動

天氣不好仍要盡量在室內活動，踩固定式腳踏車，瑜伽操都是不錯的選擇。

2.維他命攝取

適度補充維他命D、 E、 A、 K，可維持關節健康。

3.多喝水

多喝水可以維持身體循環，同時讓關節能保有充足的潤滑。

4.注意保暖

穿的暖和，可降低氣溫變低帶來的影響，泡熱水可讓關節周圍的組織變軟，進而改善關節僵硬疼痛。

5.充足的睡眠

足夠的睡眠讓身體有機會放鬆修復，能避免關節不舒服的情況出現。

6.按摩拉筋放鬆

很多關節痛的來源是緊繃的肌肉，適度放鬆緊繃的肌肉可降低疼痛，改善關節僵硬。

7.復健治療

除物理儀器治療外，透過正確復健運動方法，可保護關節，改善關節功能，降低疼痛。

8.適度使用疼痛控制藥物

若是疼痛難耐，在醫師的指示下，適當的使用止痛藥物也是必要的，藥物治療不僅有效，也能改善生活品質。

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