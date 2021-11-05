我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

維州慘敗、新州險勝 民主黨開轟：沒人選拜登當羅斯福

這些「NG姿勢」 造成肌肉痠痛

健康醫療網
在家工作常維持在同一姿勢不動又缺乏伸展，可能導致身體負擔和不適。(Getty Images)
在家工作常維持在同一姿勢不動又缺乏伸展，可能導致身體負擔和不適。(Getty Images)

新冠肺炎橫掃全球，居家工作儼然成為趨勢，但因為在家工作很可能是在餐桌上或沙發上使用電腦，甚至是躺在床上，此時就容易出現不良姿勢，進而導致頸部疼痛、肩頸肌肉緊繃、頭痛甚至是背痛。

長期低頭 背痛駝背一起來

台北國泰綜合醫院復健科物理治療師楊翊君說明，長時間低頭打電腦或用手機低頭使用手機或電腦容易產生駝背、圓肩、頭部前傾等不良姿勢，長時間在此姿勢下，胸肌容易過度緊繃，肩部下方的肌肉容易無力，且在家工作常維持在同一姿勢不動又缺乏伸展，可能導致身體負擔和不適，除了姿勢不美觀之外，亦會產生肩頸痠痛、緊繃、膏肓疼痛，嚴重者甚至會有偏頭痛、手麻等症狀。

斜癱倚坐 盤腿不是好姿勢

很多人習慣斜癱在沙發上，楊翊君物理治療師解釋，因沙發通常較軟，大多數人坐在上面時並不會一直維持身體挺直，臀部通常會漸漸前移，導致腰部呈現C型懸空，不良姿勢會導致肌肉不平衡，而向後凸的腰椎使得椎間盤被擠壓，久了可能會有椎間盤突出，甚至壓迫到神經，屆時可能不只背痛，連站或走都會引發疼痛，甚至會有腳麻或無力的狀況。

此外，還有長時間盤腿或蹺腳坐，短時間的盤腿或蹺腳坐不會有太大的問題，一旦持續過久，則容易導致骨盆後傾、臀部兩側肌肉不平衡導致骨盆歪斜、下肢循環不佳，且在上述坐姿時，上半身也會自動前傾、駝背，亦會產生肩頸痠痛等問題。

正確坐姿 要適時替換動作

楊翊君物理治療師建議，坐著時椅墊的位置應在兩隻腳可以輕鬆放至地面的高度，或是將膝蓋維持在90度；椅背腰靠的位置應該要能調整，最好能在我們的手摸向腰部最凹的那個地方，且薦骨要靠到椅背、胸口往後靠時肩膀應呈現放鬆的狀態；扶手的高度儘量和桌面的高度一樣，使手肘能輕鬆放在桌面上。

此外，螢幕上緣最好能在眼睛的水平高度，距離落在約一個手臂長，除了維持好姿勢外，同時也能降低眼睛疲勞。除了維持好的坐姿，最好的方式就是30分鐘左右就應該變換姿勢，站起來活動5-10分鐘，才能減少維持同一姿勢產生的不良影響。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）

肌肉 工作 手機

上一則

乳房「3自摸」趨吉避凶 各階段檢查時機出爐

延伸閱讀

腦麻兒長期肢體不協調 物理治療師曝治療關鍵

腦麻兒長期肢體不協調 物理治療師曝治療關鍵
全面封殺「娘炮」藝人後 解放軍辦健美賽展現陽剛氣

全面封殺「娘炮」藝人後 解放軍辦健美賽展現陽剛氣
防肌筋膜疼痛 姿勢正確避免長時間不動

防肌筋膜疼痛 姿勢正確避免長時間不動
「NG姿勢」造成肌肉痠痛 你犯了幾個？

「NG姿勢」造成肌肉痠痛 你犯了幾個？

熱門新聞

早餐要選對時間吃。圖／摘自Pexels

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

2021-10-30 13:49
雞蛋烹調方式，建議可吃水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋，能吃得營養又健康。圖：pixabay

如何選好蛋 怎麼吃最營養？

2021-10-29 02:00
南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19
秀傳明日之星瘦身俱樂部會員55歲的阿飛，接受手術之後瘦了22公斤。圖／彰濱秀傳醫院提供

她靠微創手術減重50公斤 更有人減重血壓變正常了

2021-10-30 05:09
（圖：健康醫療網提供）

脂肪瘤需要切除嗎？醫列「3條件」符合快就醫

2021-11-02 01:00
（圖：健康醫療網提供）

靜脈曲張不理 小心要你命 注意這些「典型警訊」

2021-11-02 01:30

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆