肝癌無聲又會躲 腹部超音波幫你揪出它

老公不修邊幅，老婆一再叮嚀。「都當那麼大的主管了，儀容也要注意一下才能服眾啊！」

老公：「現在的『儀容』不重要，我將來的『遺容』，妳好好幫我打點漂亮一點才重要！」

俗語常罵人「死相」，有人說代表兩人之間的親暱關係，但事實上是有醫學上的意思的。

人要走了，死相畢露，例如癌症 末期要走前，一定形容枯槁，因為癌症末期吃不下，缺乏熱量來源，體內養分都肥到腫瘤去了。如果加上有皮膚發黃，肚子變大的外相，那大概是肝癌末期而走的。但如果是心臟病 發作突然走的，那就「遺容」很安詳。

又如以往新台幣100元鈔票上的中華民國國父孫中山先生遺像，就是典型肝病末期的病容，遺相中的國父兩眉緊鎖，下巴微翹，面無笑容，形容消瘦，一看就知道是病況末期之時。

但事實上，人的表情是有許多祕密，例如睡不好、失眠，臉上表情就不一樣；心事重重，臉上表情也不同。當然，高興之情溢於言表，哀傷之情不言可喻，這都是已經很極端的例子。

但儘管如此，人體內臟器官有了初期的變化，小零件有些許故障，由「儀容」、「肖像」是看不出來的。例如台灣 目前2000多萬人口中，至少有1萬多人肝臟長了肝癌而不自知，這些人不包括已經發病在醫院住院或門診治療的肝癌病人，而是你我身邊、家裡的親人，甚至是運動場上的好手、公司的主管或基層，他們外表看不出來有任何異樣，「儀容」可能很健康，精神飽滿，但可能肝癌已經長在肝臟內而不自知。

因為肝臟內部沒有什麼痛覺神經，等到有感覺，肚子痛或人瘦了下去，「儀容」看得出來都太晚了！因此，在疫情消退之際，醫療院所檢查逐漸趨於正常之時，一定要記得肝癌是不長眼睛的，每年至少要做一次腹部超音波檢查，如有B、C肝，至少一年「超」兩次，不管你是班超、曹操或蔣光超，這樣才能早期發現肝癌，及早治療，挽回寶貴的生命！