吃素配合吃魚 預防大腸癌

預防大腸癌除吃素外，最好多吃魚，魚類油脂富含不飽和脂肪酸Omega-3，有助修復受損腸道黏膜細胞。(Getty Images)

台灣 前立委朱高正、藝人豬哥亮等人均因大腸癌病逝。臨床發現，許多民眾為預防大腸癌吃素不吃肉，看在營養師眼裡，若要預防大腸癌，除吃素外，最好再多吃魚類，因魚類油脂富含不飽和脂肪酸omega3，有助修復受損的腸道黏膜細胞，防癌更有力。

台灣台安醫院體重管理中心組長劉怡里說，依美國一項發表於JAMA內科醫學期刊研究，針對7.7萬吃素的基督復安息日會教友進行長達7年多的追蹤，其中有380例直腸癌及110例結腸癌的確診病例，分析發現，吃全素食者可降低大腸癌發生率達22％，但如果吃素外再配合吃魚，降低大腸癌發生率可高達43％。

劉怡里說，預防大腸癌有4大關鍵，包括飲食、定期篩檢 、良好排便習慣、家族史。首先，飲食應少吃香腸、火腿、臘肉、熱狗等紅肉加工品，這些肉品含亞硝酸鹽，在高溫、酸性環境時，容易形成亞硝胺，此為大腸癌致病因子，因此應多吃魚類，其富含優質蛋白質，脂肪來源為不飽和脂肪酸，有助修復受損的腸道黏膜細胞。

此外，劉怡里指出，蔬果富含植化素，具有修復細胞，減少體內自由基，可避免細胞膜變化、基因突變等誘發癌症 ，建議每天3蔬2果，選擇顏色多及當季、當令的蔬果，如多吃富含維生素C的水果，包括芭樂、柑橘類、奇異果、柚子、草莓等。

劉怡里說，預防大腸癌還需要良好排便習慣，平時應多吃高纖食物，如地瓜葉、綠花椰菜及菇類等，另每天3餐應有1餐採用地瓜、南瓜等全穀根莖取代白飯，並多吃糙米、薏仁，同時也可以攝取橄欖油、苦茶油、酪梨油等好的油脂幫助潤腸，多喝水幫助排便。

劉怡里說，如有便秘情形，有害物質易停流在腸道，造成腸黏膜產生病變，當出現糞便形狀改變，一直有想要排便的感覺，應盡速就醫。最後需定期進行糞便潛血檢查，若早期診斷，早期治癒效果佳，有家族史民眾更需多注意。

癌症希望基金會董事長王正旭說，目前大腸癌檢查與治療已進步很多，但仍有民眾擔心大腸鏡檢查會不舒服，或確診後對生活產生重大影響，導致大腸癌篩檢率長期未明顯提升，門診中還是會收治晚期患者，提醒50至74歲民眾應定期接受糞便潛血檢查，降低大腸癌死亡率。