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防疫關在家太久 解封登山膝蓋卻卡卡？醫師建議這麼做

記者鄭維真／台南報導
台南市立醫院中醫部醫師翁瑞陽指出，膝關節是連接大腿與小腿的樞紐，若有受損症狀就會以膝蓋疼痛表現，需要專業醫師詳細評估才能夠找到確切的病灶。圖／台南市立醫院提供
台南市立醫院中醫部醫師翁瑞陽指出，膝關節是連接大腿與小腿的樞紐，若有受損症狀就會以膝蓋疼痛表現，需要專業醫師詳細評估才能夠找到確切的病灶。圖／台南市立醫院提供

近年登山風氣盛行，但一名61歲王先生從5月中3級防疫警戒之後，就待在家久未運動，最近疫情趨緩與家人走登山步道，回家後卻發現大腿後側隱隱作痛，隔天膝蓋內側也逐漸有緊痛感，活動時甚至會卡住，熱敷的效果也有限，趕緊就醫。台灣台南市立醫院中醫部醫師翁瑞陽表示，因久未運動肌力會減退，建議登山前需依個人程度進行適當強度的訓練，並先熱身，才能避免運動傷害。

翁瑞陽說，王先生的不適發生在屈膝後，向前跨步時觸發，壓痛點在大腿中線偏內側的上半部，且按壓臀部坐骨結節處時也會有痠痛感，診斷為內側膕旁肌群的緊繃，於是取膀胱經的殷門及承扶行瀉法，出針後配合藥薰，經6次治療後大致恢復。

翁瑞陽指出，膝關節是連接大腿與小腿的樞紐，有許多重要的肌腱附著，若有受損症狀就會以膝蓋疼痛表現，症狀往往相當雷同，需要專業醫師詳細評估才能夠找到確切的病灶。

醫師提醒，久未運動肌力往往會減退，建議登山前需依個人程度進行適當強度的訓練，登山前須評估自身體能狀況，規畫適當行程，配合熱身，才能避免運動傷害。運動後肌肉痠痛雖是常見情形，但若局部痠痛持續時間較長，且伴隨活動度受限，就可能是運動傷害，應盡早就醫，避免症狀持續惡化。

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