奶油乳酪夾入番茄、黃瓜、洋蔥…營養師推健康吃法

奶油乳酪（cream cheese）是很多人喜愛的抹醬。(Getty Images)

奶油乳酪（cream cheese）是很多人喜愛的抹醬，也是烘焙糕點常見原料之一。奶油乳酪能被歸類於健康食物嗎？有人認為它是罪惡食物，另一派則認為它像希臘優格一樣，是健康的選擇。

紐約時報暢銷書作者、也是營養師的Cynthia Sass分析奶油乳酪的成分，她說，標準的商業奶油乳酪成分，是經過殺菌的牛奶、奶油、鹽、角豆膠和奶酪發酵劑。根據美國 農業部數據，1盎司的奶油乳酪，提供99卡路里、1.74克蛋白質、9.75克脂肪（5.73克飽和脂肪）和1.56克碳水化合物，由此看來，它的營養並不特別豐富。同樣份量的奶油乳酪，含有7%的維生素A、維生素B群，以及少量的鈣（3%）、鐵和鎂（各1%）。

發表在《美國臨床營養學雜誌》上的哈佛大學研究，探討食用乳脂與心血管疾病 風險的關係。研究人員追蹤20萬名男性和女性，發現奶油乳酪等全脂乳製品與心血管疾病、心臟病 或中風風險增加無關。

然而，研究人員也發現，用多元不飽和脂肪（常見於堅果和種子）或全穀物中的優質碳水化合物代替乳脂，確實分別將心血管疾病風險降低了24%和28%。研究人員得出結論，雖然全脂乳製品不一定會增加心臟病風險，但並不是最佳選擇，因為選擇吃其他油脂，可能會對保護心臟健康更有利。

那麼強調低脂的奶油乳酪會比全脂健康嗎？2017年的一項報告中，美國心臟協會表示，不建議將「減少總脂肪」（例如吃低脂食物）作為降低心血管疾病風險的方式之一。結論是，減少飽和脂肪攝取，並用不飽和脂肪取代，可降低心血管疾病發生率。換句話說，與其吃低脂食物如低脂奶油乳酪，不如用植物脂肪如酪梨或堅果取代。

抹醬搭配蔬果 營養升級

如果難以拒絕奶油乳酪的誘惑，營養師建議，最健康的吃法是將它與營養豐富的全食物（whole food）結合，包括蔬菜、水果、全穀物、堅果、種子和各種豆類。早餐時，不要只會把奶油乳酪塗在吐司麵包上，夾入番茄片、黃瓜、洋蔥會是更健康的選擇。

也可用少許楓糖漿、肉桂等調味奶油奶酪，作為新鮮水果的蘸料。喜愛鹹食的人，可加入大蒜和香草，作為新鮮蔬菜如甜椒條、胡蘿蔔、芹菜和黃瓜的沾醬。