天天低頭滑手機 小心「貴婦包」頭痛上身

長期低頭滑手機恐致「貴婦包」造成頸因性頭痛，症狀初期盡早復健治療，可以獲得緩解。（圖：台中榮總埔里分院提供）

現今社會人手一機，甚至透過筆電、桌機或平板等數位載具遠距上班或上課，因此出現肩頸疼痛等症狀，台中榮總埔里分院復健科表示，因該症狀到院求診患者，多半都是不當使用3C產品所造成，最常見就是「貴婦包」，並導致頸因性頭痛。

台灣 台中榮民總醫院埔里分院復健科指出，「貴婦包（dowager’s hump）」指的是背後頸椎和胸椎交界的地方突出的一包肉，使得不少患者以為是因為好吃懶做變胖造成，錯當富貴象徵被說是「貴婦後肩頸的駝峰」，實際上變胖產生貴婦包的認知是錯誤的。

而「貴婦包」其實是因為看手機或螢幕太久，頭不知不覺一直往前伸，直到頸椎已經承受不了頭的重量而變形，造成後肩頸駝峰凸起，而這類患者不見得會有肩膀或手臂麻痛等症狀，多半會因頸後肌肉 變緊，筋膜緊、抽痛而導致頸因性頭痛。

長期低頭滑手機恐致「貴婦包」造成頸因性頭痛，症狀初期盡早復健治療，可以獲得緩解。（圖：台中榮總埔里分院提供）

該院復健科物理治療生王繼貞說，罹患頸因性頭痛的患者經常誤以為頭痛是工作 壓力太大造成的偏頭痛，沒察覺是因為脖子肌肉太緊繃所造成，而這類症狀只要常練習縮下巴，並改善坐姿讓耳垂、肩峰和髖關節成一直線，就可以有明顯改善。

長期低頭滑手機恐致「貴婦包」造成頸因性頭痛，可透過常練習縮下巴、改善坐姿緩解。（圖：台中榮總埔里分院提供）

此外，因常用3C而易出現的症狀還有「圓肩」，像肩膀不對稱、大小邊、高低不均、雙手同時舉高時角度不一樣、穿寬鬆衣物時衣領易掉到某一側，甚至「長短腳」都是廣義的圓肩現象，多半是使用電腦鍵盤或滑鼠的位置太遠離身體所造成。

中榮埔里分院復健科表示，3C低頭族所造成的頸椎傷害多半是短暫且可逆的，只要在症狀初期盡早復健治療，可以獲得緩解，平時則得多注意自己的姿勢和工作時間，加上規律的牽拉運動等治療，復元的效果通常是令人滿意的。