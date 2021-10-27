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「NG姿勢」造成肌肉痠痛 你犯了幾個？

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

新冠肺炎橫掃全球，居家工作儼然成為趨勢，但因為在家工作很可能是在餐桌上或沙發上使用電腦，甚至是躺在床上，此時就容易出現不良姿勢，進而導致頸部疼痛、肩頸肌肉緊繃、頭痛甚至是背痛。

在家工作壞姿勢 背痛駝背一起來

台灣國泰綜合醫院復健科物理治療師楊翊君說明，長時間低頭打電腦或用手機低頭使用手機或電腦容易產生駝背、圓肩、頭部前傾等不良姿勢，長時間在此姿勢下，胸肌容易過度緊繃，肩部下方的肌肉容易無力，且在家工作常維持在同一姿勢不動又缺乏伸展，可能導致身體負擔和不適，除了姿勢不美觀之外，亦會產生肩頸痠痛、緊繃、膏肓疼痛，嚴重者甚至會有偏頭痛、手麻等症狀。

斜癱造成身體負擔 盤腿不是好姿勢

很多人習慣斜癱在沙發上，楊翊君物理治療師解釋，因沙發通常較軟，大多數人坐在上面時並不會一直維持身體挺直，臀部通常會漸漸前移，導致腰部呈現ｃ型懸空，不良姿勢會導致肌肉不平衡，而向後凸的腰椎使得椎間盤被擠壓，久了可能會有椎間盤突出，甚至壓迫到神經，屆時可能不只背痛，連站或走都會引發疼痛，甚至會有腳麻或無力的狀況。

此外，還有長時間盤腿或翹腳坐，短時間的盤腿或翹腳坐不會有太大的問題，一旦持續過久，則容易導致骨盆後傾、臀部兩側肌肉不平衡導致骨盆歪斜、下肢循環不佳，且在上述坐姿時，上半身也會自動前傾、駝背，亦會產生肩頸痠痛等問題。

維持正確坐姿 適時替換動作

楊翊君物理治療師建議，坐著時椅墊的位置應在兩隻腳可以輕鬆放至地面的高度，或是將膝蓋維持在90度；椅背腰靠的位置應該要能調整，最好能在我們的手摸向腰部最凹的那個地方，且薦骨要靠到椅背、胸口往後靠時肩膀應呈現放鬆的狀態；扶手的高度儘量和桌面的高度一樣，使手肘能輕鬆放在桌面上。

此外，螢幕上緣最好能在眼睛的水平高度，距離落在約一個手臂長，除了維持好姿勢外，同時也能降低眼睛疲勞。除了維持好的坐姿，最好的方式就是30分鐘左右就應該變換姿勢，站起來活動5-10分鐘，才能減少維持同一姿勢產生的不良影響。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51710

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