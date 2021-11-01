久坐、晚睡、不運動…都是大腸癌危險因子

台灣前立委朱高正日前因大腸癌病逝。（本報資料照片）

在台灣 有「民主戰艦」之稱、67歲的前立委朱高正，日前驚傳因大腸癌病逝，前立委林正杰當天晚間在臉書證實「民主戰艦朱高正7點多病逝」。

大腸癌是常見癌症，除了朱高正，包括台灣資深藝人賀一航、綜藝祖師爺豬哥亮、Ｍakiyo媽媽、劇場大師李國修、心海羅盤主持人「葉教授」等，還有漫威英雄片「黑豹」主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），都因不敵大腸癌而辭世。

沉默殺手 早期不易發現症狀

根據「元氣周報」健保大數據系列 「大腸癌0到4期最新治療指南」，醫師提醒，大腸癌可以透過糞便潛血檢查早期篩檢 ，而肥胖 與缺乏運動是大腸癌危險因子，現代人蔬菜水果攝取少，又久坐、缺乏運動、晚睡等，腸道蠕動慢、排便不順，更增加致癌物與腸道接觸機會。

現代人久坐、缺乏運動，增加罹患大腸癌風險。示意圖，非當事人。（本報資料照片）

醫師建議平日保持規律作息，飲食均衡，少吃油炸物、紅肉或煙燻、鹽漬加工肉品，養成運動習慣並注意體重控制，定期接受大腸癌篩檢，讓自己遠離大腸癌風險。

台大醫院內科部主治醫師暨健康管理中心主任邱瀚模表示，大腸癌早期無明顯症狀，若出現大便帶血或體重減輕等，多數已非早期。

50-85歲好發 有家族史傾向

邱瀚模表示，大腸癌與年齡、人口老化、生活環境、飲食西化、家族病史、缺少運動、吸菸等因素有關，可藉由定期篩檢早期發現。邱瀚模說，大腸癌成因很多，男女發生率差不多，雖可能發生在任何年齡，但好發50至85歲，年齡愈大，瘜肉愈容易在大腸各處生長，增加癌變風險。若以完全沒做過篩檢的年長者來說，每15人就有1人可能有大腸癌。

民眾若有家族史，父母、兄弟姊妹中有人罹患大腸癌，罹癌機率會增加；長期吸菸者，罹患大腸癌機率也比非吸菸者高。若有糖尿病、高血脂、高血壓等，也增加大腸癌風險。

吃太多紅肉是罹患大腸癌的危險因子之一。（Getty Images）

肥胖+愛吃紅肉 高危險群

邱瀚模說，肥胖與缺乏運動是大腸癌危險因子。過去研究發現，肥胖、慢性發炎與大腸癌形成有密切關係。以台灣人為例，飲食西化又愛吃夜市食物，外食、速食吃進過多紅肉，夜市中熱狗、雞排多為高脂及高溫油炸物，加上蔬菜水果攝取少，又久坐、缺乏運動、晚睡等，腸道蠕動慢、排便不順，在在增加罹癌風險。

台灣台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠表示，研究顯示，紅肉如豬、牛、羊攝取過多，容易罹患大腸癌，建議紅肉一天攝取量不宜超過16克，若吃牛排餐，則一周最好不要超過兩次。

多吃蔬菜 降低罹癌可能性

那麼吃素是否可預防大腸癌？糠榮誠表示，多吃蔬菜有助腸道健康，降低罹癌的可能性，但不代表「吃素」可以預防大腸癌。他表示，素食多使用植物油，這類油品不耐高溫，反而可能因烹調方式有致癌風險。另外，許多素食是豆製加工品，建議以原形食物為宜。