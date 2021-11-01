我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前外長歐鴻鍊81歲病逝 任內推動「外交休兵」

聯國官籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

打疫苗發燒喝椰子水 3族群不宜

沈能元
施打疫苗後喝椰子水，並不適合所有人。（本報資料照片）
施打疫苗後喝椰子水，並不適合所有人。（本報資料照片）

新冠病毒疫情未歇，民眾積極接種疫苗，對於防止副作用的各種方法也相當關注；台灣藝人徐若瑄日前接種第二劑疫苗後發燒，自曝喝椰子水解燒。中醫師表示，喝椰子水有助退燒，但腹瀉患者、月經來潮女性及手腳容易冰冷這三大族群，切忌飲用。

椰子水有助退燒，但不是每個人都適用。（本報資料照片）
椰子水有助退燒，但不是每個人都適用。（本報資料照片）

開業中醫師吳明珠說，椰子水屬涼性、滋陰的飲品，有助解暑、清熱，尤其接種疫苗後要多補充水分，椰子水含有鉀等電解質，可以緩解口乾舌燥，甚至可緩解輕微發燒，但有些民眾打完疫苗後出現腹瀉症狀，此時喝椰子水會使症狀惡化；其次，若女性剛好月經來潮，此時喝椰子水恐打亂經期，以及手腳容易冰冷者不適合。

吳明珠指出，有些民眾可能不適合喝椰子水，可改吃水梨、蓮霧、奇異果等富含維生素C的水果，何況現在天氣轉涼，可以改用冬瓜排骨湯、苦瓜鳳梨雞湯等取代椰子水，均可以達到緩解打疫苗後出現的不適症狀。

台灣書田診所家醫科主任康宏銘說，椰子水、青草茶、決明子茶、菊花茶、苦瓜等，在中醫方面屬清涼、退火的飲品或食材，確實具消炎作用，只是緩解效果可能不如西藥，因西藥經化學純化，治療效果較強；舉例來說，具有消炎、止痛療效的西藥阿斯匹靈，當初研發時，即是從白柳樹樹皮萃取出水楊酸製成。

康宏銘說，椰子水等天然食材的消炎效果，雖不如西藥，但若僅是輕微發燒，又想藉天然食物緩解不適，建議打完疫苗後一至三天，可以每天適量喝椰子水約300至600cc，有助緩解發燒，但不宜飲用過量，口渴時再多喝白開水即可。

康宏銘說，民眾打完疫苗，恐引發疲倦、施打部位腫脹或疼痛、發燒、關節痛，此時應多休息、避免激烈運動，切忌泡湯，以降低心臟負荷，若有高血壓、糖尿病等慢性疾病，應按時服藥，預防接種不良反應。

疫苗 台灣 高血壓

上一則

中風患者「容易肩痛」即早治療避免影響手臂

延伸閱讀

台疫苗認證規畫完成 「WHO認證的都在考慮之內」

台疫苗認證規畫完成 「WHO認證的都在考慮之內」
打1種「泛冠狀疫苗」抗所有冠狀病毒？科學家研發中

打1種「泛冠狀疫苗」抗所有冠狀病毒？科學家研發中
疫情嚴峻且疫苗接種率低 東歐確診數破2000萬

疫情嚴峻且疫苗接種率低 東歐確診數破2000萬
12歲以上的兒童接種疫苗是安全有效的

12歲以上的兒童接種疫苗是安全有效的

熱門新聞

打擊高血脂，遠離中風及心臟病。（本報資料照片）

降血脂3要素：用藥、飲食及運動

2021-10-24 02:00
早餐要選對時間吃。圖／摘自Pexels

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

2021-10-30 13:49
睡眠不足會影響免疫力以及大腦健康。(Pexels)

快看世界／睡不夠影響免疫力、大腦健康 睡眠專家支招

2021-10-26 12:25
預防大腸癌4大關鍵，包括飲食、定期篩檢、良好排便習慣、家族史。圖／ingimage

吃素預防大腸癌 營養師：你還需要吃這個關鍵食物

2021-10-27 05:36
雞蛋烹調方式，建議可吃水煮蛋、茶葉蛋、蒸蛋，能吃得營養又健康。圖：pixabay

如何選好蛋 怎麼吃最營養？

2021-10-29 02:00
圖一：拔牙後因廔管（紅色箭頭處）而引發的右側鼻竇炎（藍色椎體標示出的範圍）

拔牙、植牙後鼻涕倒流+聞到腥臭味 小心齒源性鼻竇炎

2021-10-25 02:05

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
酒駕的暴力事件（下）

酒駕的暴力事件（下）