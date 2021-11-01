泡麵現油耗味 有害健康

聯新國際醫院營養科營養師吳怡玫表示，泡麵如出現油耗味就是已氧化，建議別再食用。（記者翁唯真／攝影）

吃起來又香又療癒的泡麵，真的是萬惡食物嗎？

今年5月台灣 新冠疫情嚴峻，民眾瘋狂搶購泡麵、乾拌麵，造成大缺貨，一般泡麵保存期限約半年，如果當初庫存太多，差不多已到（過）了保存期限。現在開始趕進度的人，要注意別吃到營養不良、影響健康。

迷思1

泡麵可以保存半年，是因為添加防腐劑。

營養師解讀：台灣泡麵靠乾燥保存，非使用防腐劑，但購買進口泡麵仍要留意成分。

有些人認為泡麵能久放，是因為添加防腐劑，台灣聯新國際醫院營養科營養師吳怡玫指出，台灣食藥署規定泡麵不能添加防腐劑。

她解釋，食物存放要避免「腐敗」與「變味」，細菌或黴菌分解食物時產生有害物質讓人體中毒，添加防腐劑是避免「腐敗」。以泡麵來說，經油炸或乾燥，微生物欠缺水分就不能生存，所以只要泡麵密封不打開，且包裝沒有破損，就不需添加防腐劑。不過他也提醒，各國泡麵規定不同，購買進口泡麵時仍需留意成分標示。

迷思2

泡麵紙碗上的蠟，吃進肚會黏在胃壁上。

營養師解讀：蠟吃下肚會隨糞便排出，且一般泡麵紙碗多是塑膠淋膜製成，並非塗蠟。

市售泡麵有分袋裝跟碗裝，碗裝的又分為保麗龍及紙類，到底哪種比較好？吳怡玫說，保麗龍的成分是苯乙烯聚合，結構不穩定，溫度大於攝氏75度就會分解，也容易被有機溶劑溶解出苯乙烯單體。

美國 國家環境保護局將苯乙烯列為有致癌 疑慮的物質，特別是對紅血球及肝臟方面健康的影響，苯乙烯亦存在於自然界，但含量少，像最早的苯乙烯單體就是從肉桂酸萃取出來。但苯乙烯的人體容許量大，民眾不必太擔心，但應盡量少接觸。

而紙碗內裡的蠟熔點大約是攝氏62至64度左右，塗蠟容器遇70度以上熱水就會溶解，所以多用於低溫或冷藏容器。不過網傳「蠟吃下肚會黏在胃壁上」，是錯誤說法，蠟進入人體後無法消化，胃壁上有黏液和分泌胃酸，加上消化蠕動，蠟會一路帶進小腸，最後化作糞便排出。

吳怡玫說，一般泡麵紙碗並非塗蠟，大多是用塑膠淋膜製成，但多數產品不會標示使用何種塑膠，建議仍盡量少用免洗容器高溫沖泡。

迷思3

泡麵過期有油耗味，只是風味不佳，還是可以吃。

營養師解讀：氧化出現油耗味，建議別食用，自由基影響健康。

「變味」是食物氧化、出現油耗味，吳怡玫說，一般食品會添加抗氧化劑如維生素E、BHA、BHT避免氧化，不過氧化影響的不只是風味問題，食物經過氧化會產生對人體不利的自由基。

吳怡玫提醒，一旦超過保存期限，腐敗菌與黴菌的孳生就有較多不確定性；至於氧化問題，雖然泡麵製作時已添加抗氧化劑，但是儲存中仍會緩慢氧化、產生過氧化物或裂解產生丙二醛，如出現油耗味就是食物已氧化，建議別再食用。

迷思4

泡麵不利健康的原因，只是缺乏營養。

營養師解讀：自由基與氧化會造成細胞傷害，影響心血管健康。

「泡麵對於健康的影響，主要是自由基與氧化。」吳怡玫說，泡麵大多經130至140℃油炸製成，溫度愈高愈易氧化，吃進過多含自由基的食物，會增加致癌、細胞死亡或老化的風險，加上泡麵營養成分單一、鈉含量高，缺乏蛋白質、維生素及纖維質等也應注意。

吳怡玫指出，自由基與氧化會造成細胞膜傷害，其中傷害最大的就是擁有最長細胞膜的神經，可能讓細胞死亡，神經細胞幾乎不會再生；自由基也會使DNA正常序列發生改變，引起基因突變，增加致癌機率；而身體裡代謝很快的玻尿酸、軟骨素，也容易因自由基攻擊斷裂；食物氧化裂解產生丙二醛，會跟蛋白質結合，讓蛋白質不易更新，造成老化或增加心血管疾病風險。